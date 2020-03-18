حشوة فطائر بالجبن في 5 دقائق

حشوة فطائر بالجبن يمكن لكل سيدة أن تقوم باحضارها في دقائق معدودة، ويمكن أن يتناولها كل الأسرة في أي وقت، كما ان لها اكثر من طريقة وبنكهات متعددة، فيمكن تحضيرها بالبيض أو الزعتر أو حبة البركة فتلك العناصر هما الأشهر، وتعد حشوة فطائر الجبن من الأنواع الشرقية كما اشتهرت بها أكثر من بلد ليتناولها الأشخاص بجانب الشاي أو في وجبة العشاء، فتعرف على طرق تحضير حشوة فطائر بالجبن من خلال السطور التالية.
وقت الإعداد : 5 دقائق.
وقت الطبخ : 10 دقائق.
حشوة فطائر بالجبن :
هي الخليط التي تقوم السيدة بإعداده قبل العجين، ويمكن اضافة أي مكون او ازالته او تبديل بمكون آخر، فالمواد المستخدمة لم تكن ثابتة فهي على مذاق كل شخص.
مكونات حشوة فطائر بالجبن:
- جبنة بيضاء مبشورة.
- جبنة موتزريلا.
- جبن سائل.
- بصل أخضر.
- نعناع.
- زعتر.
- زيتون.
- علبة زبادي.
- صلصلة طماطم.
- شبت.
- كزبرة.
- جزر مكعبات صغيرة أو مبشور.
- فلفل رومي.
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مقادير فطائر بالجبن :
- 5 أكواب دقيق أبيض.
- نصف كوب زيت.
- لبن بودر.
- 2 ملعقة كبيرة لبن رايب.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- سكر.
- ماء.
- ملح.
- فانيليا.
- بيضة.
- جبن.
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طريقة تحضير فطائر بالجبن :
- احضري الدقيق الأبيض وقومي بالنخل في وعاء كبير الحجم.
- اضيفي المكونات الجافة على الدقيق وقومي بخلطهم جيدا.
- قومي باضافة الماء إلى الدقيق شيئا فشيئا مع العجن المستمر.
- قومي بتشكيل العجين إلى كرات واتركيها للتخمير لمدة ساعة في مكان جاف مع التغطية الجيدة.
- احضري الجبن وضعيها داخل كرات العجين بعد التخمير.
مقادير فطائر بالجبن السائل :
- 3 أكواب دقيق أبيض.
- شرائح الطماطم.
- ملعقة ملح.
- شرائح خيار.
- جبن حسب الرغبة.
- زيت.
- بيكنج بودر.
- ملعقة لبن بودر.
- 2 ملعقة زيت.
- ملعقة خميرة.
- 2 كوب زيت للقلي.
طريقة تحضير فطائر بالجبن السائل:
- عجن مكونات العجين جيدا ثم نتركها تخمر 30 دقيقة.
- نحضر العجين ونقوم بتكويرها ونفردها على مسطح.
- نشكل العجين بأشكال حسب الرغبة.
- قلي العجين في الزيت للتحمير.
- وبعد القلي نقوم بوضع الجبن السائل مع وضع شرائح الطماطم والخيار.