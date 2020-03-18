حشوة فطائر بالجبن في 5 دقائق

يمكن لكل سيدة أن تقوم باحضارها في دقائق معدودة، ويمكن أن يتناولها كل الأسرة في أي وقت، كما ان لها اكثر من طريقة وبنكهات متعددة، فيمكن تحضيرها بالبيض أو الزعتر أو حبة البركة فتلك العناصر هما الأشهر، وتعد

من الأنواع الشرقية كما

بها أكثر من بلد ليتناولها الأشخاص بجانب الشاي أو في وجبة العشاء، فتعرف على طرق تحضير

من خلال السطور التالية.

اشتهرت