فطائر بالجبن.. وصفات سهلة ورخيصة

وقت الإعداد : 5 دقائق.





وقت الطبخ : 10 دقائق.





فطائر بالجبن أم وليد:





مقادير فطائر بالجبن أم وليد:





- 2 كوب دقيق.

- 6 ملاعق سكر أبيض.

- زيت زيتون.

- ملح.

- 6 ملاعق كبيرة خميرة فورية.

- ربع كوب زيت.

- 6 كوب من اللبن دافئ.

- جبن.





طريقة عمل فطائر بالجبن أم وليد





- وضع اللبن مع السكر والخميرة والملح مع التقليب الجيد.

- اضافة الدقيق على دفعات مع الخلط الجيد حتى أن تصبح عجين.

- التقليب الجيد والمستمر ثم نغطيها ونتركها حتى تخمر.

- ضعي القليل من الزيت على يديك.

- قومي بدهن الزيت على العجين.

- قزمي بقطع العجين على شكل مستطيل كبير.

- افردي العجين وضعي بداخلها الجبن، ثم اطويها مع غلق الأطراف.

- نضع بالصينية ورق زبدة مدهون بالزيت.

نضع فطيرة الجبن داخل الصينية مع ثقبها بأصابع اليد.

- دهن الفطيرة بالزيت ثم نغطيها ونتركها 30 دقيقة.

- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 220 لمدة ربع ساعة.

- قومي بإدخال فطيرة الجبن إلى الفرن حتى تنضج ويتغير اللون إلى الذهبي.

- قومي بإخراجها من الفرن ودهنها بزيت الزيتون.

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كيفية عمل فطائر بالجبن أم وليد:





مقادير فطائر بالجبن أم وليد:





- 2 كوب دقيق ابيض.

- كوب زبادي.

- 2 ملعقة لبن بودر.

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

- ملعقة صغيرة ملح ابيض.

- ملعقة صغيرة خميرة فورية.

- ملعقة صغيرة سكر.

- ماء دافئ.

- جبنة موتزريلا.

- ملعقة نشا.





طريقة تحضير فطائر بالجبن أم وليد:





- نضع الدقيق والنشا في وعاء كبير مع إضافة الماء مع التقليب الجيد.

- اضيفي الجبن مع الخلط الجيد واتركيها للتخمير.

- قومي بتقسيم العجين إلى كرات ونضع فيها الجبن على حسب الرغبة.

- غمس كرة الفطيرة بالجبن في الحليب ونضعها في صينية.

- قومي بإدخال الصينية إلى الفرن.





حشوة فطائر بالجبن:





مقادير حشوة فطائر بالجبن:





- بيضة.

- كوب دقيق أبيض.

- كوب لبن كامل الدسم.

- زيت.

- جبن موتزريلا.





طريقة تحضير حشوة فطائر بالجبن:





- احضري وعاء كبير الحجم، وقومي بوضع البيضة واخفقيها جيدا بالمضرب الكهربائي.

- اضيفي اللبن مع التقليب الجيد.

- ثم اضيفي الدقيق الأبيض وقومي بالخلط الجيد.

- ضعي الجبن مع العجين واخلطيه جيدا.

- احضري مقلاة متوسطة الحجم على النار.

- ضعي الخليط في وسط المقلاة على النار وقومي بتغطيتها لمدة دقيقتين ثم اخرجيها.

- قومي بتقديم فطائر الجبن مع الشاي في الصباح.





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فطائر بالجبن:





مقادير فطائر بالجبن:





- 3 كوب دقيق أبيض.

- ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- ملعقة صغيرة ملح.

- 3 ملاعق كبيرة سكر.

- 3 ملاعق كبيرة لبن.

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- ربع كوب زيت.

- 1 كوب ماء.

- سمسم.

- 1 صفار بيض.

- جبن فيتا.





طريقة تحضير فطائر بالجبن:





- ضعي الدقيق والسكر والملح والخميرة والبيكنج بودر في الخلاط الكهربائي.

- اضيفي الزيت والماء مع الخلط الجيد.

- قومي بالخلط في الخلاط لمدة 10 دقائق مع اضافة الدقيق حسب الحاجة.

- قومي بفرد العجين بمنشفة واتركيها للتخمير في مكان دافئ.

- قطعي العجين إلى كرات صغيرة.

- قومي بخلط الجبن مع النعناع واضيفها كحشو في كرات العجين.

- ضعي كرات فطائر بالجبن في الصينية وغلفيها جيدا للراحة.

- قومي بمسح صفار البيض على العجين ثم اضيفي السمسم.

فطائر بالجبن في صينية بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. - ضعيفي صينية بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.





فطائر كروسان بالجبن:





مقادير فطائر كروسان بالجبن:





- 4 كوب دقيق أبيض.

- ربع ملعقة صغيرة سكر أبيض.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- نصف كوب سمن.

- نصف كوب زيت.

- بيضة.

- ربع ملعقة قهوة سريعة الذوبان.

- ملعقة خل.





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طريقة تحضير فطائر كروسان بالجبن:





- قومي بتذويب الخميرة في ربع كوب ماء دافئ، وضعي عليها ربع ملعقة دقيق أبيض والسكر.

- احضري وعاء كبير وأضيفي إليه الدقيق الأبيض مع الملح و خليط الخميرة والسمن والزيت.

- قومي بخلط العجين جيدا واتركيها لمدة 30 دقيقة للتخمير.

- قومي بتشكيل العجين على حسب الرغبة ثم اتركيها مرة أخرى.

- اضيفي الجبن في العجين واغلقيها جيدا.

- رصي فطائر كروسان بالجبن في الصينية وادخليها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.





فطائر بالجبن السائل بالصور:





مقادير فطائر بالجبن السائل:





- 3 أكواب دقيق أبيض.

- شرائح الطماطم.

- ملعقة ملح.

- شرائح خيار.

- جبن حسب الرغبة.

- زيت.

- بيكنج بودر.

- ملعقة لبن بودر.

- 2 ملعقة زيت.

- ملعقة خميرة.

- 2 كوب زيت للقلي.





طريقة تحضير فطائر بالجبن السائل:





- عجن مكونات العجين جيدا ثم نتركها تخمر 30 دقيقة.

- نحضر العجين ونقوم بتكويرها ونفردها على مسطح.

- نشكل العجين بأشكال حسب الرغبة.

- قلي العجين في الزيت للتحمير.

- وبعد القلي نقوم بوضع الجبن السائل مع وضع شرائح الطماطم والخيار.





مكونات الفطائر بالجبن:





- 3 أكواب دقيق أبيض.

- ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- ملح.

- بيكنج بودر.

- 3 ملاعق لبن بودر.

- 3 ملاعق كبيرة سكر.

- ربع كوب زيت نباتي.

- 2 كوب جبن.

- بقدونس.

- زيت زيتون.

- ربع كوب لبن رائب.

- حبة البركة.





طريقة عمل فطيرة الجبن:





- قومي بخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض.

- اضيفي الزيت واللبن الرائب واللبن الدافئ.

- اضيفي الدقيق على فترات.

- افردي العجين على مسطح.

- ادهني الصينية بالزيت وضعي بها العجين وغطيها للتخمير.

- اخلطي الحشو البقدونس وزيت الزيتون والجبن وحبة البركة.

- افردي العجين بالنشابة ثم قطعيها لمستطيلات طويلة واحشيها واغلقيها جيدا.

- ضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق.