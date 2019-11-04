تعتبر فطائر الجبنة من المعجنات الشهية التى يحرص على تناولها الكثير، ونقدم لك طريقة عمل فطائر الجبنة للشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.
مقادير فطائر الجبنة:
3 أكواب دقيق
بيضة
نصف كوب زبادي
ثلث كوب زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
ماء للعجن
-الحشو
150 جراما جبنة شيدر
150 جراما جبنة جودة
نصف كوب ريحان طازج
ربع كوب طماطم مجففة مفرومة
6 قطع جبنة مربعات
بيضة لدهن الوجه
طريقة تحضير فطائر الجبنة
* يعجن الدقيق مع البيض ويضاف إليه الزيت
* تضاف الخميرة والسكر ورشة الملح مع الزبادي ويستمر العجن حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة
* تترك العجينة لتخمر
* تقطع كويرات بحجم كف اليد وتستخدم كأس زجاجي لعمل العجينة مثل الطبق
* لعمل الحشو: يخلط الجبنة الشيدر والجبنة الجودة والريحان المفروم والطماطم والجبنة المربعات
* تشكل الحشوة كويرات وتوضع في العجينة
* تدهن بالبيض وترص في صينية فرن
* تدخل فرن ساخن حتى تنضج ويصبح لون العجينة ذهبي
* تقدم ساخنة
مقادير فطائر الجبنة:
3 أكواب دقيق
بيضة
نصف كوب زبادي
ثلث كوب زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
ماء للعجن
-الحشو
150 جراما جبنة شيدر
150 جراما جبنة جودة
نصف كوب ريحان طازج
ربع كوب طماطم مجففة مفرومة
6 قطع جبنة مربعات
بيضة لدهن الوجه
طريقة تحضير فطائر الجبنة
* يعجن الدقيق مع البيض ويضاف إليه الزيت
* تضاف الخميرة والسكر ورشة الملح مع الزبادي ويستمر العجن حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة
* تترك العجينة لتخمر
* تقطع كويرات بحجم كف اليد وتستخدم كأس زجاجي لعمل العجينة مثل الطبق
* لعمل الحشو: يخلط الجبنة الشيدر والجبنة الجودة والريحان المفروم والطماطم والجبنة المربعات
* تشكل الحشوة كويرات وتوضع في العجينة
* تدهن بالبيض وترص في صينية فرن
* تدخل فرن ساخن حتى تنضج ويصبح لون العجينة ذهبي
* تقدم ساخنة