تعتبر فطائر الجبنة من المعجنات الشهية التى يحرص على تناولها الكثير، ونقدم لك طريقة عمل فطائر الجبنة للشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.



مقادير فطائر الجبنة:

3 أكواب دقيق

بيضة

نصف كوب زبادي

ثلث كوب زيت

1 ملعقة كبيرة خميرة

1 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ماء للعجن



-الحشو

150 جراما جبنة شيدر

150 جراما جبنة جودة

نصف كوب ريحان طازج

ربع كوب طماطم مجففة مفرومة

6 قطع جبنة مربعات

بيضة لدهن الوجه



طريقة تحضير فطائر الجبنة

* يعجن الدقيق مع البيض ويضاف إليه الزيت

* تضاف الخميرة والسكر ورشة الملح مع الزبادي ويستمر العجن حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة

* تترك العجينة لتخمر

* تقطع كويرات بحجم كف اليد وتستخدم كأس زجاجي لعمل العجينة مثل الطبق

* لعمل الحشو: يخلط الجبنة الشيدر والجبنة الجودة والريحان المفروم والطماطم والجبنة المربعات

* تشكل الحشوة كويرات وتوضع في العجينة

* تدهن بالبيض وترص في صينية فرن

* تدخل فرن ساخن حتى تنضج ويصبح لون العجينة ذهبي

* تقدم ساخنة

