Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل فطائر الجبنة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:30 ص
طريقة عمل فطائر
طريقة عمل فطائر الجبنة
Advertisements
هاجر هانئ
تعتبر فطائر الجبنة من المعجنات الشهية التى يحرص على تناولها الكثير، ونقدم لك طريقة عمل فطائر الجبنة للشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.

مقادير فطائر الجبنة:
3 أكواب دقيق
بيضة
نصف كوب زبادي
ثلث كوب زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
ماء للعجن

-الحشو
150 جراما جبنة شيدر
150 جراما جبنة جودة
نصف كوب ريحان طازج
ربع كوب طماطم مجففة مفرومة
6 قطع جبنة مربعات
بيضة لدهن الوجه

طريقة تحضير فطائر الجبنة
* يعجن الدقيق مع البيض ويضاف إليه الزيت
* تضاف الخميرة والسكر ورشة الملح مع الزبادي ويستمر العجن حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة
* تترك العجينة لتخمر
* تقطع كويرات بحجم كف اليد وتستخدم كأس زجاجي لعمل العجينة مثل الطبق
* لعمل الحشو: يخلط الجبنة الشيدر والجبنة الجودة والريحان المفروم والطماطم والجبنة المربعات
* تشكل الحشوة كويرات وتوضع في العجينة
* تدهن بالبيض وترص في صينية فرن
* تدخل فرن ساخن حتى تنضج ويصبح لون العجينة ذهبي
* تقدم ساخنة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جددى سفرتك بـ تشيز كيك البقلاوة بالقهوة العربي

طريقة عمل رول الفلفل والجبنة

طريقة عمل فطيرة الفلفل الألوان بحشو الجبن

طريقة عمل فطائر مقلية بالقرفة

طريقة عمل منين بالجبنة بأسهل الخطوات

ترشيحاتنا

زاد 2 جنيه للجرام .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 4-11-2019 في مصر

أخبار الرياضة ليلا.. صدمة جديدة للزمالك بسبب نادي القرن .. رسالة نارية من نجم الأهلي لـ مرتضى منصور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء

ماذا قال هاني حتحوت عن عبدالله السعيد في مباراة يانج أفريكانز؟.. فيديو

محتل ووقح .. رد ناري من إليسا على متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي

ميزة جديدة تنضم لقائمة مميزات الواتساب.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء

بـ توب أسود.. مي سليم تشعل إنستجرام بجمالها

بملابس شتوية.. دينا تتألق بإطلالة كاجوال فى كوريا