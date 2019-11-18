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محافظات

السر في الجبن الدمياطي.. الإسكندرية تصدر سلالات بكتيرية لفرنسا لصنع الألبان

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
زار الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، المعهد الوطني الزراعى INRA بفرنسا، إحتفالا بتوقيع عقد تسويق السلالات البكتيرية التي تم عزلها من بكتيريا حمض اللاكتيك من الجبن الدمياطى بواسطة الدكتور إبراهيم محمد السيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية وذلك أثناء وجوده في مهمة علمية هناك عام ١٩٨٧.

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، اليوم الإثنين، فإن المعهد الفرنسي INRA والشركة الفرنسية التابعة له INRA TRANSFERT، طلبًا من جامعة الإسكندرية، ومن الدكتور إبراهيم محمد السيد، السماح لهما بإستخدام هذه السلالات البكتيرية سواء فى الناحية البحثية أو الناحية التسويقية على مستوى العالم.

ويمكن استخدام تلك البكتيريا في مجالات عدة مثل صناعة المنتجات اللبنية أو الغذائية أو إستخدامها كبكتريا داعمة للحيوية probiotic كما يمكن إستخدامها فى بعض مستحضرات التجميل، وفي بعض التطبيقات الصحية و الطبية مثل تحفيز الجهاز المناعى أو ك anti tumor وذلك نظرا لأن هذه البكتريا تنتج الـ إكسوبولى سكاريد exopolysaccharides مما يجعلها ذات جدوى اقتصادية.

وقال الكردي، انه تم بالفعل توقيع عقد الترخيص لإستخدام هذه السلالة البكتيرية ومشتقاتها بين جامعة الإسكندرية والدكتور إبراهيم محمد السيد وبين الـ INRA وال INRA TRANSFERT وذلك طبقا للإتفاقية الدولية ناغويا باليابان والموقع عليها العديد من الدول بما فيها مصر في عام ٢٠١٤.

وأوضح أن تلك الاتفاقية تهتم الإتفاقية بتحديد تقاسم المنافع المنتصف والعادل بين المستفيدين للمورد الجيني على أن يتم الحصول أولا على موافقة الدولة صاحبة هذه السلالات، وبالفعل تم الحصول على موافقة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البيئة المصرية لإستخدام هذه السلالات البكتيرية.

وأضاف الكردي أنه وبناءً على هذه الموافقة تم العقد بين جامعة الإسكندرية والدكتور إبراهيم محمد السيد، طرف ثان، والمعهد الفرنسى INRA ،وال INRA TRANSFERT طرف أول ويمتد العقد لمدة 20 عامًا على أن تحصل الجامعة على نسبة ١٠% من تسويق هذه السلالات يخصص منها ٥% للدكتور صاحب البحث، وعلى أن يتم كتابة إسمه وأسم الجامعة على أي بحث من هذه السلالات البكتيرية مما يرفع من تصنيف الجامعة عالميًا.
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