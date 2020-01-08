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مرأة

هنفطر إيه النهاردة؟ فطيرة الجبن والبطاطس مع الفول بالبصل اللذيذ

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:59 ص
فطيرة البطاطس بالجبن
فطيرة البطاطس بالجبن
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نهى هجرس
الجبن والبطاطس من ألذ وأسرع الأكلات التي يحبها الصغير والكبير، لذلك يمكن تناولها كوجبة جيدة فى الأفطار، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل فطيرة الجبن والبطاطس بطريقة سهلة وسريعة مع الفول بالبصل اللذيذ.

المقادير
- ربع كيلو دقيق
- 3 ملاعق زبدة
- 3 حبات بصل أخضر مفرومة
- 3 حبات بطاطس مطبوخة ومقطعة إلى مربعات صغيرة
- ملعقة صغيرة من البازلاء
- ملعقة من صلصة الكاري الحار
- ملعقة كزبرة مفرومة
- بيضة مخفوقة
- ماء


خطوات التحضير:
- اخلطي الدقيق مع الزبد وقليل من الماء حتى تحصلي على عجين متماسك وغطيه واتركيه جانبًا.
- مدي العجين فوق طاولة مرشوشة بالدقيق وافرديه. جديدًا ثم قطعيه إلى ست دوائر متساوية.
- احشي كل دائرة بخليط البصل والبطاطس المسلوق والبازلاء والكزبرة والكاري ثم ادهني أطراف العجين بالماء البارد.
- ضعي الفطائر في صينية مدهونة بالزيت ، ثم ادهنيها بالبيض ، ويمكن أن تعي فوقها قطعة من العجين أخري ودعيها تنضج داخل فرن ساخن مدة 20 دقيقة ، ثم قدميها ساخنة.


مقادير الفول بالبصل:
- علبة فول
- ملعقة كبيرة سمن
- ملح
- فلفل حار مقطع
- 1 ثمرة بصل مبشورة


خطوات التحضير:
- ضعي السمن في مقلاة على نار متوسطة.
- ضعي البصل و الفلفل في السمن و قلبي حتى يذبل.
- ضعي الفول في المقلاة ثم تبليه بالملح و قلبي و اتركيه حتى يسخن.
- قدمي الفول مع الخبز المحمص و الطعمية.
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