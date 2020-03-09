وجبات خفيفة للعشاء .. 9 اكلات سريعة وصحية

تعد الوجبات الخفيفة من اكثر الاطعمة التى ينصح الاطباء بتناولها دائما للحفاظ على صحة الأشخاص او للمساعدة فى تحسين صحة بعض المرضى حيث تتميز بسهولة هضمها وسرعته واستفادة الجسم منها بسرعة.

نعرض لكم فيما يلي طرق متعددة ومختلفة لإعداد وجبات خفيفة وصحية وسريعة للعشاء من وصفات مجموعة من أشهر خبراء الطهي.

وجبات خفيفة للعشاء

تعد وجبات خفيفة من اكثر الأطعمة الصحية التى تناسب جميع الأعمار ويمكن تناولها في اي وقت مما يجعلها مناسبة جدا لأولئك الأشخص الذين يتناولون وجبة العشاء في وقت متأخر من الليل.

مخبوز حمص الشام لـ ماجي حبيب

مقادير مخبوز حمص الشام

دقيق حمص الشام كوب ماء

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة زعتر جاف

ملعقة كبيرة روزمارى جاف

شطة

كمون حب

بابريكا

طريقة عمل مخبوز حمص الشام

* إخلطى الحمص مع الماء بنفس المقدار وأضيفى 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

* أضيفى الملح والشطةو صبى الخليط فى صينية بها القليل من الزيت

* رشى على الوجة البابركا والكمون الحب والزعتر الجاف والروزمارى الجاف وأدخليها الفرن حتى النضج وقدميها.

طريقة عمل سوتيه بنكهة المستردة لـ ماجي حبيب

مقادير سوتيه بنكهة المستردة

معجون مستردة

شبت

زيت

بسلة جزر

فاصوليا

كوسة

طريقة تحضير سوتيه بنكهة المستردة

* ضعى معجون المستردة فى قليل من الزيت وثم ضعى الخضار و الشبت وقدميه ساخنا.

وجبات سريعة للعشاء

تبحث بعض النساء عن أفكار مميزة لـ وجبات سريعة للعشاء حيث ان بعضهن قد يندمجن في بعض الأعمال المنزلية والمذاكرة للأبناء أو حتى العودة من العمل في وقت متأخر مما يجعلها بحاجة لأفكار وجبات سريعة للعشاء.

نعرض فيما يلي بعض النماذج لأفكار وجبات سريعة للعشاء.

طريقة عمل طعمية سريعة التحضير لـ ماجي حبيب

مقادير طعمية سريعة التحضير

دقيق حمص الشام

ثوم بودرة

بصل بودرة

نعناع جاف

كزبرة جافة

بقدونس مجفف

ماء

زيت

ملح فلفل أسود

طريقة عمل طعمية سريعة التحضير

* إخلطى جميع المقادير الجافة مع الماء، أضيفى الملح والفلفل الأسود وقلبى

* قطعى العجينة و إقليها فى زيت غزير ساخن وقدميها.

طريقة عمل الهامبرجر المشوى لـ عماد الخشت

مقادير الهامبرجر المشوى

نصف كيلو أنتركوت مفروم 2

ملعقة كبيرة ثوم مهروس

ملعقة كبيرة فلفل أخضر مفري

ملعقة كبيرة فلفل أحمر مفري

2 حبة بصل مقطع مكعبات صغيرة

150 جم طماطم شيري

200 جم كوسة شرائح

200 جم باذنجان شرائح

100 جم فلفل ألوان شرائح

ملعقة صغيرة جنزبيل بودرة

عرق حصى لبان

روزماري

نصف كوب زيت

فلفل أبيض

ملح فلفل

طريقة عمل الهامبرجر المشوى

* اخلطي اللحم المفروم مع الفلفل الألوان والبصل والثوم والفلفل الأسود المجروش

* شكلي أقراص البرجر وتبليه بالملح والزيت

* تبلي الكوسة والباذنجان والبصل والفلفل الألوان والطماطم الشيري بالزيت والملح والفلفل والجنزبيل البودرة والثوم المهروس

* ضعي الخضروات في صينية في فرن حامي مع روز ماري أثناء شواء البرجر

* إشوي البرجر على حرارة عالية لمدة ٥ دقائق لكل جانب

* بعد الانتهاء من الشواء إرفعيه واتركيه ٤ دقائق يرتاح ثم إغرفيه مع الخضروات المشوية وقدميه.

طريقة عمل سلطة أرز لـ اميرة شنب

مقادير سلطة ارز

2 كوب أرز

1 كوب فاصوليا خضرا مجمدة

1 كوب بسلة مجمدة

4 بيض مسلوق نصف كوب تشايفز

ملح وفلفل طماطم شيرى

ربع كوب لوز محمص

نصف كوب مايونيز

1 ملعقة كبيرة خل عنب احمر

1 ملعقة كبيرة مستردة

طريقة تحضير سلطة ارز

* تخلط كل المكونات وتقدم مع الدريسنج.

وجبات صحية خفيفة

تركز بعض النساء على ان تكون الـ وجبات صحية وخفيفة في نفس الوقت اي تحتوى على جميع العناصر الغذائية الرئيسية التى يحتاجها جسم الانسان .

وولا تستطيع بعض النساء تحقيق هذه المعادلة الصعبة لا نقدم لكم فيما يلي مجموعة من الافكار المختلفة لمن ترغب في عمل وجبات صحية خفيفة.

طريقة عمل باتيه صحى لـ سالى فؤاد

مقادير باتيه صحى

نصف كيلو دقيق ابيض مخلوط بأسمر

زيت عباد الشمس

4 معلقة كبيرة زبدة

معلقه صغيره خميرة

معلقه صغيره سكر

معلقه صغيره ملح

2 بيضه ماء حسب الاحتياج للعجن (دافئ)

3 ملاعق كبيرة

لبن بودرة نصف باكو

بيكنج بودر

الوجه

صفار بيضه

لبن

سمسم

الحشو

2 كوب جبنه بيضه

شرائح زيتون

معلقة زعتر كبيره

فلفل الوان مكعبات صغيره جدا

التزيين

خس مقطع شرائح

شرائح طماطم وجرجير

طريقة تحضير باتيه صحى

* ضعى الدقيق الابيض والدقيق الاسمر والزبده فى الخلاط واخلطيهم

* ثم ضعيهم فى بوله وضيفى لهم الخميره واللبن البودر والبيكنج بودر

* وماده البروتين واعجنيهم باللبن الدافئ والبيض جيدا لمده 10 دقائق واتركيها حتى تخمرثم قسمى العجينه وافرديها

طريقة تحضير الحشو

* ضعى الفلفل الالوان على الجبنه وشرائح الزيتون والزعتر وقلبيهم جيدا

* ثم ضعى جزء من الحشو على العجينه واغلقى العجينه على الحشو وتدخل الفرن.

طريقة عمل سلطة مكرونة بالخضراوات لـ أميرة شنب

مقادير سلطة مكرونة بالخضراوات

مكرونة

زيت ذرة

ثوم مفروم

فلفل الوان

مشروم

طماطم شيري

ماء السلق

ملح وفلفل

جزر

كزبرة خضرا

بشر ليمون

طريقة تحضير سلطة مكرونة بالخضراوات

* في طبق التقديم ضيفي المكرونة ثم ضيفي الفلفل الالوان ، والثوم ،الجزر ،المشروم

* تبليها بالملح والفلفل ،بشر الليمون ،ثم ضيفي الطماطم الشيري قلبيهم جيدا وقدميها باردة

وجبات عشاء خفيفة وسريعة

من اكثر الامور التى تحير ربة المرأة هي ان تفكر فى اعداد وجبات للعشاء خفيفة وسريعة وهذا يعد من اكثر الامور المحيرة على الاطلاق حيث ان اغلب الوجبات التى يمكن تناولها فى وقت متأخر ليست سريعة مما يجعل النساء يبحثن كثيرا عن كيفية عمل وجبات للعشاء خفيفة وسريعة.

نقدم لكم طرق مختلفة لعمل وجبات خفيفة وسريعة للعشاء .

طريقة عمل مافن الطماطم المجففة بالجبنة لـ أميرة شنب

مقادير مافن الطماطم المجففة بالجبنة

كوب جبنة بارميزان مبشورة

نصف كوب طماطم مجففة مفرومة

ملح خليط المافن

1 و ربع كوب لبن

2 و نصف كوب دقيق بالخميرة

بيضة مخفوقة

90 جرام زبدة مذابة

طريقة تحضير مافن الطماطم المجففة بالجبنة

* اخلطى البيض مع ملح وفلفل و زبدة و لبن

* ضيفى دقيق مخلوط مع ملح وجبنة و طماطم ثم يقلبوا جيدا

* رصيه فى قالب الفرن ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 الى 30 دقيقة و يقدم بالهنا

طريقة عمل دجاج وخضار مشوي لـ نورا السادات

مقادير دجاج وخضار مشوي

2 صدور دجاج

2 ثمرة فلفل أحمر

2 ثمرة كوسة

2 ثمرة باذنجان

3 حبة طماطم

بصل

ملح فلفل

كمون

زيت

طريقة عمل دجاج وخضار مشوي

* تقطع الخضراوات الطازجة حلقات وتتبل صدور الدجاج بملح وفلفل وكمون

* توضع في طاسة بها زيت حتى تشوي وتوضع الخضروات في الطاسة لتشوى مع تتبيلها بملح وفلفل وتقدم الصدور مع الخضراوات ساخنة