طريقة عمل آيس الكريم النيتروجين في المنزل.. فيديو

الأطعمة المباعة خارج المنزل تكن نسبة تعرضها للتلوث أكبر بكثير لذا ترغب الكثير من الأمهات في صناعة الأطعمة المحببة لأولادهم في المنزل بطريقة آمنة وصحية .

قال الدكتور مروان سالم، اخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، أن غاز النيتروجين موجود فى الهواء الجوى شركات الغازات الطبية وتبيعه للأولاد تأخذه وتكثفه وغير سام ولا يسبب ويمكن لربة المنزل أن تشتريه وتضعه داخل ترمس الشاي للحفاظ على درجة حرارته.





وأضاف "مروان"في إحدى اللقاءات التلفزيونية، أن درجة حرارة غاز النيتروجين منخفضة جدا فتصل لـ سالب 126 مما يجعل للنتيروجين تأثير مشابه لـ "مية النار" مما يجعله يسبب مخاطر صحية إذا تم تناوله في الطعام بشكل خاطئ .

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طريقة عمل آيس كريم النيتروجين في المنزل.

مكونات آيس كريم النيتروجين.

آيس كريم باودر.

لبن مثلج.

نيتروجين سائل.

اضفي اللبن بالتدريج على الآيس كريم بالتدريج ويخفق جيدا سواء يدويا أو في الخلاط.

ضعي الخليط في الثلاجة حتى يتجمد "بشكل متوسط".

ضعي الايس كريم فى البولا أو قم بتشكيلة وإضافة غاز النيتروجين له.

عدم تناول الآيس كريم بكميات كبيرة، والانتظار حتى يختفي الدخان تماما قبل ابتلاعه، وعدم تناوله في مكان مغلق أو من يعانون من مشاكل التنفس حتى لا يسبب اختناق.