هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات بانيه دجاج وسلطة طماطم بالزيتون .. والحلو: جلاش ورد

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".
ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.
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طريقة عمل سندوتشات بانيه دجاج لـ الشيف شربيني
مقاديرسندوتشات بانيه دجاج
صدور دجاج بودرة
بصل
ثوم بودرة
بهارات
ثوم مستردة
عصير ليمون
ملح فلفل أسود
بيض
لبن دقيق
بقسماط
زيت
عيش بيتي بان
طريقة عمل سندوتشات بانيه دجاج
* افردي صدور الدجاج ثم تبلي صدور الدجاج بملح وفلفل وثوم بودرة وبصل بودرة وثوم مفروم ومستردة وبهارات وعصير ليمون
* ضعي الصدور في الدقيق ثم في خليط البيض واللبن ثم في البقسماط، واقليها في زيت غزير ساخن ثم قدميها في ساندوتشات.
طريقة عمل سلطة طماطم بالزيتون لـ غادة جميل
مقادير سلطة طماطم بالزيتون
2 كوب زيتون اخضر و اسود مقطع وخالي من النوي
2 طماطم
بصله صغيره مفرومه فرما ناعما
1 حبة فلفل اخضر
2 ملعقة كبيرة دبس الرمان
ربع كوب زيت الزيتون
نصف ملعقة كمون
نصف ملعقة صغيرة ملح
"التزيين"
بصلة خضراء مقطعة
شرائح من الفلفل ليمون
طريقة عمل سلطة طماطم بالزيتون
* اغسلي الطماطم وقشريها وقطعيها طوليا
* ومن ثم ضيفيها الي الزيتون
* ثم ضيفي البصلة المفرومة والفلفل حسب الرغبه الي الزيتون والطماطم
* انثري فوقهم الكمون والملح والفلفل المطحون وقلبيهم حتي يتجانس
* صبي الزيت والليمون و دبس الرمان
* ثم قلبي واعيدي نثر قليل من الكمون والفلفل ثم قدميها
طريقة عمل جلاش ورد لـ نجلاء الشرشابى
مقادير جلاش ورد
جلاش سمنة
شربات
جوزهند
كريز حلويات
طريقة عمل جلاش ورد :
* يكشكش أوراق الجلاش وتلف وتوضع فى صينية كب كيك
* تسيح السمنة وتضاف على وجه الجلاش
* يوضع الجلاش فى الفرن حتى تمام النضج ويحمر اللون ويسقى الجلاش بالشربات
* يرش الوجه بجوز الهند ويزين بكريز الحلويات، ويقدم الجلاش