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مرأة

هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان وايس كريم الموز

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:06 م
هنتعشى ايه النهاردة
هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان واي
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اسماء محمد
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".

ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.
طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا لنجلاء الشرشابى
مقادير مكرونة بالفاهيتا
مكرونه 
دجاج قطع 
زيت
بصل 
ثوم 
فلفل ألوان
طماطم 
ملح فلفل أسود 
بهارات 
شطة 

طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا
* شوحى البصل مع الملح والفلفل الأسود فى الزيت
* ضيفى قطع الدجاج والبهارات والثوم ثم أضيفى الطماطم والفلفل الألوان
* ضيفى المكرونة والملح والفلفل الأسود والشطة وقلبى ثم قدمى المكرونة بالفاهيتا

طريقة عمل سلطة كرنب ألوان للشيف عماد الخشت
مقادير سلطة كرنب ألوان
كرنب أبيض 
كرنب أحمر 
خل تفاح 
زيت زيتون 
ملح 

طريقة عمل سلطة كرنب ألوان
* قطعى الكرنب الاحمر و الأبيض لشرائح ثم اخلطى خل التفاح و زيت الزيتون و الملح ثم ضيفيه فوق السلطة و تقدم.

الحلو: 
طريقة عمل ايس كريم الموز للشيف شربيني 
مقادير أيس كريم الموز
موز مثلج 
كوب لبن بودرة
كوب سكر بودره 
2 ملعقة كبيرة زبدة 
شيكولاتة مبشورة
 فستق 
طريقة عمل أيس كريم الموز
* اخلطي الموز المثلج مع كوب اللبن ولسكر والزبدة باستخدام كبة كهربائية
* ضعي الخليط في كاسات التقديم وزينيه بالشيكولاتة المبشورة والفستق واحفظيه في الفريزر لحين التقديم

هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان وايس كريم الموز هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان وايس كريم الموز
هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان وايس كريم الموز هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان وايس كريم الموز
هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان وايس كريم الموز هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان وايس كريم الموز
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