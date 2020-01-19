هنتعشى ايه النهاردة .. أكواب تشيز كيك التفاح وسمبوسك ولاتيه قرع

طريقة عمل أكواب تشيز كيك التفاح لغادة التلي :



مقادير أكواب تشيز كيك التفاح

1 بسكوت 100 جرام زبدة

400 جرام جبنة كريمي

2 كيس كريمة بودرة

2 كوب كريمة

3 ملعقة كبيرة ليمون

3 تفاح أخضر

1 ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة كبيرة سكر

1 كوب كروكان عين جمل

كريمة مخفوقة للوجه

صوص كراميل للوجه

كروكان عين الجمل

1 كوب سكر

1 كوب عين جمل محمص



طريقة عمل أكواب تشيز كيك التفاح

* تذوب الزبدة وتضاف إلى البسكويت لعمل الطبقة الأساسية

* يمكن تكسير البسكوت ووضعه في قاع الأكواب

* لعمل طبقة الجبنة الكريمية: يستخدم العجان الكهربائي وتخفق الجبنة ويضاف إليها الكريمة السائلة وبودرة الكريمة ويستمر الخفق حتى تصبح خليطا متجانسا.



* توضع في كيس حلواني

* لعمل طبقة التفاح: يقطع التفاح مكعبات وتوضع في حلة على النار مع السكر والقرفة وعصير الليمون يترك الخليط على النار حتى يتكرمل

* لعمل الكروكان: وضع السكر مع عين الجمل على النار حتى يتكرمل السكر

* يصب على ورق ألمونيوم مرشوش بالزيت

* يترك ليبرد ثم يكسر ويصبح جاهزا للاستخدام

* في أكواب التقديم يوضع البسكويت المكسر وعليه خليط الجبنة ثم خليط التفاح ثم الكريمة المخفوقة والكروكان المجروش

* يمكن إضافة صوص كراميل وتقديمها باردة



طريقة عمل سمبوسك جبنة للشيف شربيني

مقادير سمبوسك بالجبنة

سمبوسك

جبنة

نعناع

زعتر

عين جمل

ملح – فلفل

زيت



طريقة عمل سمبوسك بالجبنة

* افردي شرائح السمبوسك، اخلطي الجبنة مع عين الجمل المجروش مع النعناع والزعتر المفرومين والملح والفلفل

* احشي شرائح السمبوسك بالخليط ولفيها على شكل مثلثات

* اقليها في زيت غزير ساخن ثم قدميها.



طريقة عمل لاتيه القرع

مقادير لاتيه القرع

2 ملعقة كبيرة قرع

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة فانيليا

2 كوب لبن

فلفل اسود

ربع كوب قهوة اسبريسو

ربع كوب كريمة مخفوقة



تتبيلة القرع

جوزة الطيب - قرفة مطحونة

زنجبيل مطحون

قرنفل مطحون

نصف ملعقة صغيرة بهارات



طريقة عمل لاتيه القرع

* اغسلى القرع جيدًا ثم قشريه واهرسيه على النار بسكر خفيف

* سخنى اللبن مع القرع المهروس فى طاسة على درجة حرارة متوسطة وأضيفى التوابل و الفانيليا لمدة 2 دقيقة مع التقليب المستمر

* ضعي المحتوى فى كوب و زينيه بالكريمة المخفوقة و رشة قهوة على الوجه وقدميه بالهنا





تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.