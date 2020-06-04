شريحة إلكترونية وإمكانية الرقمنة.. وزير الداخلية يقرر تعديل أحكام الملصقات وتراخيص المركبات

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، قرارا رقم 877 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.













وقرر وزير الداخلية استبدال نصي المادتين رقمي 216، 223 "الفقرة الثالثة" من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.

















وتنص المادة الأولى "مادة 216"، على أن يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة أو تجديدها على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذا القرار إلى قسم المرور المختص، ويرفق بالطلب ما يثبت شخصية المالك ومحل إقامته وصفته وملكية المركبة المطلوب الترخيص لها، إضافة إلى ما قد تتطلبه القوانين أو اللوائح الأخرى من مستندات أخرى، ولمالك المركبة أن يطلب تحويل ملفه الورقي إلى إلكتروني لتيسير إجراءات حفظ ونقل وتكويد ورقمنة البيانات، وذلك مقابل تكاليف فعلية قيمتها 75 جنيهًا، للرخصة كل 3 سنوات تؤول إلى المنظومة الرقمية والإلكترونية القائمة على ذلك، ويجوز في الوحدات الترخيصية التي تعمل بنظام الحاسب الآلي أن يكتفي بالنموذج الصادر عنه وفقا للبرامج المعدة لذلك.







