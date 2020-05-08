بعد الملصق الإلكتروني| حركة السيارات مراقبة بالفيديو.. مميزات أجهزة الرادار الحديثة

استحدثت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، اجهزة رادار ثابتة جديدة، استعدادا لنشرها على الطرق السريعة لضبط كافة المخالفات المرورية.
وبدأت الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بنشر تلك الردارات الحديثة على بعض طرق السفر الرئيسية فى البلاد استعدادا لتعميمها على باقى الطرق وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالادارة.
وتتميز اجهزة الرادار الحديثة بامكانية التقاط السيارات المخالفة على بعد ٢٠٠ متر وامكانية رصد ومتابعة ٨ حارات مرورية فى وقت واحد وتقدر قوة عدسة الردار بــ ٣٦ ميجا هيرتز لالتقاط افضل صور للسيارات المخالفة .
ويقوم الردار الجديد بالتعرف على اللوحات المعدنية للسيارات وتسجيل المخالفات فيديو وارسالها لغرفة العمليات فى وقت ارتكابها ويمكنه من تحديد نوع السيارة لمعرفة سرعتها المقررة على الطريق كما يتمكن الردار من مراقبة وتحديد المسافات بين السيارات .
كما يستطيع الرادار الجديد مراقبى الطريق فى الاتجاهين وتحديد السيارات التى تتخطى السرعة المقررة وضبط مخالفات التحدث فى الهاتف المحمول ومخالفات عدم ربط حزام الامان ومخالفات كسر الاشارة .
يستطيع الرادار تحديد السيارات المطلوبة امنيا من خلال اللوحات المعدنية المثبته عليها او من خلال الملصق الاليكترونى للسيارة.
وذلك فى اطار انفيذ الخطة التى استحدثتها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لضبط الحالة المرورية فى البلاد .
وكانت أعلنت وزارة الداخلية، أنه تم البدء في تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات، حيث يتم لصقه في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة.
ويستعرض موقع "صدى البلد" مميزات الملصق الإلكتروني:
- يحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى.
- يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها.
- إصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.
- تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة ...) ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.
- يُتيح الملصق الإلكترونى لأجهزة وزارة الداخلية وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنيًا، للتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص.
- تطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة.
- التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية.
كما ان هناك عدة أهداف للملصق الإلكترونى الجديد وهى:
- للتسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة.
- يتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم – مخالفة– رسوم...) تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.
- يساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها.
- ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيًا بقاعدة بيانات مركزية.
- يمكن التعرف على المركبات التى تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذًا لقانون المرور.