بعد الملصق الإلكتروني| حركة السيارات مراقبة بالفيديو.. مميزات أجهزة الرادار الحديثة

استحدثت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، اجهزة رادار ثابتة جديدة، استعدادا لنشرها على الطرق السريعة لضبط كافة المخالفات المرورية.











وبدأت الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بنشر تلك الردارات الحديثة على بعض طرق السفر الرئيسية فى البلاد استعدادا لتعميمها على باقى الطرق وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالادارة.















وتتميز اجهزة الرادار الحديثة بامكانية التقاط السيارات المخالفة على بعد ٢٠٠ متر وامكانية رصد ومتابعة ٨ حارات مرورية فى وقت واحد وتقدر قوة عدسة الردار بــ ٣٦ ميجا هيرتز لالتقاط افضل صور للسيارات المخالفة .









ويقوم الردار الجديد بالتعرف على اللوحات المعدنية للسيارات وتسجيل المخالفات فيديو وارسالها لغرفة العمليات فى وقت ارتكابها ويمكنه من تحديد نوع السيارة لمعرفة سرعتها المقررة على الطريق كما يتمكن الردار من مراقبة وتحديد المسافات بين السيارات .









كما يستطيع الرادار الجديد مراقبى الطريق فى الاتجاهين وتحديد السيارات التى تتخطى السرعة المقررة وضبط مخالفات التحدث فى الهاتف المحمول ومخالفات عدم ربط حزام الامان ومخالفات كسر الاشارة .









يستطيع الرادار تحديد السيارات المطلوبة امنيا من خلال اللوحات المعدنية المثبته عليها او من خلال الملصق الاليكترونى للسيارة.











