طريقة عمل مربى الجزر.. خطوة بـ خطوة

تعد المربى من الوجبات البسيطة والخفيفة التى يفضلها الأطفال، وتفضل الأمهات أعدادها فى المنزل بشكل صحى وسليم بدلًا من شرائها من الخارج .





ولذلك نقدم لكِ طريقة عمل مربى الجزر بخطوات بسيطة





المكونات

نصف كيلو جزر مبشور

1ونصف كوب كبير سكر أبيض ( 300جرام)

كوب إلا ربع كبير ماء (200 مل )

عصير ليمونة واحدة كبيرة

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بشر برتقال













خطوات التحضير

نحضر الجزر ونقوم بغسله جيدًا ، ثم نبشره بالمبشرة

نحضر وعاء سميك نضع فيه السكر و الماء ،نضع الوعاء على نار هادئة ثم نقلب بملعقة خشبية حتى يختفي السكر في الماء

بعد إختفاء السكر في الماء ، نضع الجزر المبشور ،وبشر البرتقال ، و نعصر ليمونة واحدة كبيرة ، ونغطي الإناء مع التقليب من فترة لاخرى ونتركه حتى تتكاثف السوائل و ينضج الجزر ويصبح غليظ القوام

نترك مربى الجزر حتى تبرد تمامًا وبعد ذلك نستطيع تقديمها مع الخبز أو حفظها في برطمانات للاستخدام عند الحاجة



