طريقة عمل مربى الجزر.. خطوة بـ خطوة

تعد المربى من الوجبات البسيطة والخفيفة التى يفضلها الأطفال، وتفضل الأمهات أعدادها فى المنزل بشكل صحى وسليم بدلًا من شرائها من الخارج .
ولذلك نقدم لكِ طريقة عمل مربى الجزر بخطوات بسيطة
المكونات
نصف كيلو جزر مبشور
1ونصف كوب كبير سكر أبيض ( 300جرام)
كوب إلا ربع كبير ماء (200 مل )
عصير ليمونة واحدة كبيرة
1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بشر برتقال
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خطوات التحضير
نحضر الجزر ونقوم بغسله جيدًا ، ثم نبشره بالمبشرة
نحضر وعاء سميك نضع فيه السكر و الماء ،نضع الوعاء على نار هادئة ثم نقلب بملعقة خشبية حتى يختفي السكر في الماء
بعد إختفاء السكر في الماء ، نضع الجزر المبشور ،وبشر البرتقال ، و نعصر ليمونة واحدة كبيرة ، ونغطي الإناء مع التقليب من فترة لاخرى ونتركه حتى تتكاثف السوائل و ينضج الجزر ويصبح غليظ القوام
نترك مربى الجزر حتى تبرد تمامًا وبعد ذلك نستطيع تقديمها مع الخبز أو حفظها في برطمانات للاستخدام عند الحاجة