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طريقة عمل مربى الجزر.. خطوة بـ خطوة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:31 ص
مربى الجزر
مربى الجزر
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نهى هجرس
تعد المربى من الوجبات البسيطة والخفيفة التى يفضلها الأطفال، وتفضل الأمهات أعدادها فى المنزل بشكل صحى وسليم بدلًا من شرائها من الخارج .

ولذلك نقدم لكِ طريقة عمل مربى الجزر بخطوات بسيطة

المكونات
 نصف  كيلو جزر مبشور
1ونصف كوب كبير سكر أبيض (  300جرام)
كوب إلا ربع  كبير ماء (200 مل )
عصير ليمونة واحدة كبيرة
1 ملعقة كبيرة  "ملعقة طعام"  بشر برتقال



خطوات التحضير
نحضر الجزر ونقوم بغسله جيدًا ، ثم نبشره بالمبشرة
نحضر وعاء  سميك نضع فيه السكر و الماء ،نضع الوعاء على نار هادئة ثم نقلب بملعقة خشبية حتى يختفي السكر في الماء 
بعد إختفاء السكر في الماء  ، نضع الجزر المبشور ،وبشر البرتقال ، و نعصر ليمونة واحدة كبيرة ،  ونغطي الإناء مع التقليب من فترة لاخرى ونتركه حتى تتكاثف السوائل و ينضج الجزر ويصبح غليظ القوام
نترك مربى الجزر حتى تبرد تمامًا وبعد ذلك نستطيع تقديمها مع الخبز أو حفظها في برطمانات للاستخدام عند الحاجة

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