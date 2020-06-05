في ذكرى وفاتها .. 5 رجال في حياة هدى سلطان

وتزوجت الفنانة الراحلة 5 مرات الأولى من شخص يدعى محمد نجيب، وكان الزواج رغما عنها بسبب إصرار أسرتها على إتمام الزيجة خوفا من أن تدخل ابنتهم عالم الفن، ولهذا السبب لم تستمر الزيجة، لتنفصل وتتزوج بعد ذلك من المنتج فؤاد الجزايرلي، الذى ساعدها كثيرًا فى عالم الفن.

وتزوجت الفنانة الراحلة 5 مرات الأولى من شخص يدعى محمد نجيب، وكان الزواج رغما عنها بسبب إصرار أسرتها على إتمام الزيجة خوفا من أن تدخل ابنتهم عالم الفن، ولهذا السبب لم تستمر الزيجة، لتنفصل وتتزوج بعد ذلك من المنتج فؤاد الجزايرلي، الذى ساعدها كثيرًا فى عالم الفن.