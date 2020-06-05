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فن

في ذكرى وفاتها .. 5 رجال في حياة هدى سلطان

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم ذكرى وفاة الممثلة والمطربة هدى سلطان، والتى تعد واحدة من أشهر الفنانات فى السينما والدراما المصرية، كما تمكنت من أن تكون من أبرز الفنانات اللاتى جسدن دور الأم على الشاشة.

وتزوجت الفنانة الراحلة 5 مرات الأولى من شخص يدعى محمد نجيب، وكان الزواج رغما عنها بسبب إصرار أسرتها على إتمام الزيجة خوفا من أن تدخل ابنتهم عالم الفن، ولهذا السبب لم تستمر الزيجة، لتنفصل وتتزوج بعد ذلك من المنتج فؤاد الجزايرلي، الذى ساعدها كثيرًا فى عالم الفن.

وتزوجت  بعد ذلك من الفنان فؤاد الأطرش، ولم تستمر هذه الزيجة سوى عدة أشهر قليلة، حيث جاء التعارف من خلال شقيقته الفنان فريد الأطرش، الذي قدم لها العديد من الألحان، وكانت الزيجة الرابعة من الفنان فريد شوقى والتي استمرت لسنوات طويلة وأثمرت عنها ولادة 3 بنات، لكن حدث الانفصال بسبب الغيرة، لتتزوج أخيرًا من المخرج حسن عبد السلام فى أواخر الستينيات قبل أن يحدث الانفصال.


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