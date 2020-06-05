ولادة في زمان الكورونا.. طفلان من سيدتين مصابتين بفيروس كورونا بالشرقية

حالة من الفرحة الغامرة أنتابت رواد أقسام العزال بمستشفيات فاقوس وابوكبير بمحافظة الشرقية عقب ولادة طفلين من سيديتن مصابتين بفيروس كورونا المستجد، ليتحول الألم والحزن إلي سعادة وأمل جديد يرتسم علي وجوه جميع المصابين بفيروس كورونا.

فبعد أن حرمت سيدة من مركز مشتول السوق من الإنجاب لمدة تقارب الـ 14 عاما ليشاء لها الله أن تحمل ولكن كانت الصدمة الكبري عندما علمت تلك السيدة أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد وهي في شهرها التاسع من الحمل يتم تحويلها الي قسم العزل بمستشفي فاقوس لكي تسود علي ملامح الأم حالة من الحزن والخوف الشديد..حزن علي إصابتها بفيروس كورونا وخوفا من المصير المجهول الذي سيتعرض له جنينها وهل سيصاب بالفيروس أم لا؟.

أقرأ ايضا:

للمرة الثانية فى أقل من ٤٨ ساعة.. سيدة مصابة بكورونا تضع مولودها بمستشفى أبو كبير بالشرقية.. صور

وعقب أيام من دخول الأم الحامل الي مستشفى العزل بفاقوس جاءت إليها آلام الولادة؛ ليقوم فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور محمد الناجي الحيوان مدير المستشفى، والدكتور أحمد شوقي نساء وتوليد، والدكتور علاء الشحات نساء وتوليد، والدكتور أحمد سالم تخدير، وهيئة التمريض "نسمه صالح، رضاجمعه، هند محمد أمين"، والخدمات المعاونة ليأتي إلي الدنيا المولود الجديد وتتحول غرف مستشفى العزل إلي ساحات من الفرحة والمباركة للأم بسبب مولودها الجديد.

فيما أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأنه تم إجراء جراحة قيصرية لسيدة تبلغ من العمر ٤٠ عاما، مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمستشفي العزل بفاقوس، وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة من كافة الفرق الطبية بالمستشفي، وبعد إنجاب الطفل، تحولت العينات المعملية للأم من إيجابية إلي سلبية، ليزف المولود بشرى ساره أخري لوالدته، وتعود الحياة والأمل مرة أخرى لها، مضيفًا بأن حالة المولود جيدة، وسيتم إجراء مسحه طبية له بعد مرور ٤٨ ساعة.

الحالة الثانية..لأم مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، داخل مستشفي أبو كبير المركزي، وبالفعل تم إجراء عملية ولادة طبيعية للحالة وسط إجراءات وقائية مشددة بحضور فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور "مصطفي محمد" نساء وتوليد، ومن هيئة التمريض "نيفين عيسوي، غادة أحمد"، فيما أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه سيتم إجراء مسحه طبية للمولود عقب مرور ٤٨ ساعة، وكلف وكيل الوزارة مدير المستشفي، بالاطمئنان علي الحالة الصحية للأم والمولود، والمتابعة الصحية لهم، مقدمًا الشكر له ولجميع الفريق الطبي من الأطباء.