بملابس عصرية.. هايدى موسى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

حرصت الفنانة هايدى موسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا جديدة لها من احدث ظهور.
تألقت هايدى موسي فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون أسود مطبوع بالحروف ذات اللون الأبيض و نسقت معه قميص طويل باللون الأبيض واتسم التصميم بأنه بسيط و لا يحمل أى نقوشات.
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وانتعلت هايدى موسي حذاء مسطح باللون الأبيض، فيما ارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم و أكملت إطلالتها بمجموعة من الاكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هايدى موسي على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.