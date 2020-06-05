بعد تركيبه دعامة فى القلب.. يسرا توجه رسالة مؤثرة لـ أشرف زكى

نشرت الفنانة يسرا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توجه فيه رسالة الى الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين بعد اجرائه عملية جراحية وتركيب دعامة فى القلب.
وقالت يسرا : "أخونا وصديقنا ونقيبنا وسندنا جميعا الدكتور أشرف زكي بدعيلك من كل قلبي تقوم بالسلامة.
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واضافت يسرا قائلة : "تفضل دايما رافعنا كفنانين ومحافظ على صورتنا بمجهودك وقلبك اللي دايما سبب في نجاحنا ووجهتنا المشرفة كفنانين مصريين.. ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم لنا بالسلامة".
وكان تعرض الفنان أشرف زكى امس الى ازمة قلبية وقام بتركيب دعامة فى القلب وحاليا يمكث فى منزله ليقضى فترة النقاهة.