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مرأة

بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات أنيقة لـ أروى

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:09 م
اروى
اروى
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رشا عوني
تصدرت المذيعة والمغنية اليمنية أروى تريند البحث على جوجل خلال الساعات الماضية ، فهي تعتبر من أشهر المذيعات في الوطن العربي وأكثرهن أناقة.

حساب أروى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام مليء بالإطلالات المميزة لـ أروى فهي تنجح في اختيار أزيائها بأناقة وذوق مختلف، وتنوع في الاستايلات المختلفة بين الكاجوال والكلاسيك وفساتين السهرة المميزة . 

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شاركت المذيعة أروى في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي في رمضان هذا العام ، وخلال حلقات البرنامج ظهرت أروى بعدة إطلالات مختلفة، منها الأنيق ومنها الغريب أيضا في عالم الموضة و الأزياء .

كانت أروى تعتمد على التنويع في الاستايلات، بين البدل النسائية الأنيقة، والفساتين البسيطة ، وأيضًا بعض الاستايلات الكاجوال المميزة.

أما عن حياتها الشخصية ، فقد ولدت أروى في الكويت ، وعادت إل القاهرة لاستكمال دراستها الإعدادية والثانوية كما درست الهندسة المعمارية في القاهرة ، رغم رغبتها في الالتحاق بمعهد الموسيقى لكنها لم تحقق هذا الحلم.

وفي 2011، تزوجت أروى من رجل الأعمال عبد الفتاح المصري وهو مدير إنتاج في مجموعة mbc وأنجبت طفلتها " نورة" ، وقدمت أروى 5 ألبومات غنائية ثم ازداد شغفها بمجال التلفزيون. 
بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات أنيقة لـ أروى
بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات أنيقة لـ أروى
بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات أنيقة لـ أروى
بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات أنيقة لـ أروى
بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات أنيقة لـ أروى
بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات أنيقة لـ أروى
بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات أنيقة لـ أروى
بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات أنيقة لـ أروى
بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات أنيقة لـ أروى
بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات أنيقة لـ أروى
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