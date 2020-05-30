نبيلة عبيد: تليفون أروى سبب مشاركتي في"رامز مجنون رسمى"| فيديو

قالت نجمة مصر الاولى الفنانة نبيلة عبيد, إنها قامت بتصوير الجزء الاخير من مسلسلها الذي عرض في شهر رمضان الماضي 2020 في لبنان.





وأضافت الفنانة نبيلة عبيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية, أنهم قطعوا مرحلة كبيرة من تصوير المسلسل قبل حائحة فيروس كورونا.





وتابعت الفنانة نبيلة عبيد, أن الشعب اللبناني واع جدا وعلي درجة كبيرة من الوعي الصحي وملتزم التزاما شديدا بالاجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا.





وعن مشاركتها فى برنامج رامز مجنون رسمى قالت نبيلة عبيد, "بقالي 8 سنين بعتذر عن برامج المقالب دي عشان مقدرشي عليها..وانا لما بعتولي ان في لقاء مع أروي روحت علي الاساس دا..معنديش فكرة انه في مقلب خالص".





وأشارت إلي أن, عند دخولها للاستديو وشاهدت الصور ورأيت صورة رامز شعرت بالصدمة وظهر ذلك علي ملامحها جدا لانها لا تحتمل هذه المقالب.