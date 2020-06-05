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فن

فاطمة تعلبة.. كيف حاربت هدى سلطان وباء الكوليرا في الوتد؟

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:39 م
هدى سلطان
هدى سلطان
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة هدى سلطان التى رحلت عن عالمنا في 5 يونيو 2006 بعد أن قدمت العديد من الأعمال الفنية التي ظلت محفورة في وجدان المشاهد العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة. 

وظلت أعمال وأدوار هدى سلطان عالقة في أذهان المشاهد العربي ومن أبرزها دورها في مسلسل "الوتد" حيث قدمت دور الحاجة فاطمة تعلبة السيدة المصرية الأصلية والتي كان لها رؤية قال عنها الكثيرون أنها تصلح لأيامنا هذه خاصة مع انتشار فيروس كورونا.

وظهرت الرؤية المستقبلية حول كيفية التعامل مع الأمراض الجديدة وهو ما كان عندما عانت أسرة فاطمة تعلبة من وباء الكوليرا. 

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وكان للفنانة هدى سلطان تصرفا فى غاية الحسم والقوة حيث قررت أن تغلق على أسرتها ونفسها المنزل حتى لا تصاب عائلتها بأى مكروه وهو ما يذكرنا بما نعيشه فى المرحلة الحالية بعد انتشار فيروس كورونا والمناداة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ولعل من أبرزها الجلوس فى المنزل. 

وكشف مشهد مسلسل "الوتد" عن إصابة فايق عزب الذى جسده شخصية العمدة أولى ضحايا الكوليرا التى أسدلت الستار على العديد من أبطال المسلسل نتيجة تفشيها بين أهالى القرية بشكل كبير وهو ما دفع فاطمة تعلبة التعامل بطريقتها الخاصة مع الموقف وحبس عائلتها داخل المنزل لفترة طويلة ومنعهم من الخروج مع غلق الأبواب والنوافذ بالإضافة إلى حرق ملابس أبنائه. 
 
تدور أحداث المسلسل حول عائلة فاطمة تعلبة (هدى سلطان) وأكبر أبنائها هو الحاج درويش (يوسف شعبان). وفكرة المسلسل تدور في إطار أسرة مصرية الأم فاطمة تعلبة تربي أبنائها بأسلوبها الخاص وهدفها الأساسي هو تكوين عائلة كبيرة مترابطة وغير مفككة، وتأمين مستقبل العائلة بشراء الأراضي الزراعية لهم ليصبحوا من ذوي الأملاك. تسيطر فاطمة تعلبة على كل قرارات العائلة حتى أنها تقوم باختيار زوجات أبنائها بدون أخذ رأيهم وتقوم بتزويجهم، وتتحكم في زوجات أبنائها وبالمنزل بكامله وينتهي المسلسل بموت درويش حزنا على حالة والدته الصحية والتي تتوفى بعده بأسبوع. 
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