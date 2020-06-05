تفاصيل أول مستشفى ميداني تابع لجامعة عين شمس لعلاج مصابي كورونا

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وأكد عميد كلية الطب خلال تصريحاته لصدي البلد، أن المستشفى سيكون بطاقة ما يقرب من 200 سرير وسوف تفتتح خلال الأيام القادمة حيث يتم توفير العلاج وكافة المستلزمات الطبية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة تحت إشراف الدكتور رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني.

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الجدير بالذكر أنه تم تخصيص ٤٥٠٠ متر لبناء المستشفى الميداني وأن هذه المستشفى الميداني استكمالا للدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهي مجهزة بأعلى مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمها بالمستلزمات الطبية.



