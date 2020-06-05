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تعليم

تفاصيل أول مستشفى ميداني تابع لجامعة عين شمس لعلاج مصابي كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
قال الدكتور أشرف عمر عميد كلية طب عين شمس، إنه تم تخصيص مستشفى ميداني تابع للجامعة لعلاج المصابين بـ فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أنه سيجرى تخصيصه للحالات المتوسطة والفوق متوسطة التي تحتاج إلى رعاية داخل المستشفى.

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وأكد عميد كلية الطب خلال تصريحاته لصدي البلد، أن المستشفى سيكون بطاقة ما يقرب من 200 سرير وسوف تفتتح خلال الأيام القادمة حيث يتم توفير العلاج وكافة المستلزمات الطبية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة تحت إشراف الدكتور رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني.

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الجدير بالذكر أنه تم تخصيص ٤٥٠٠ متر لبناء المستشفى الميداني وأن هذه المستشفى الميداني استكمالا للدور الذي  تقوم به المستشفيات الجامعية  للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهي مجهزة بأعلى مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية متميزة،  وتم دعمها بالمستلزمات الطبية.

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس، المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، برفقة د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، د. أشرف عمر عميد كليه الطب، د. ايمن صالح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية. 

وأشار الوزير إلى أن المستشفى يهتم بعلاج الحالات المرضية المختلفة ومنها استقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، كما توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة، ومن المقرر افتتاحها قريبا للبدء في توفير الخدمة للمواطنين.
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