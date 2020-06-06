أستاذ الصحة العامة ينصح بعدم نشر أدوية علاج كورونا عبر السوشيال

قال الدكتور هشام مهابة، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس وأستاذ الصحة العامة يجب علي كافة الأطباء الصيادلة والطاقم الطبي تعلم عن مبادئ التعامل مع الوباء والتركيز علي عدم إثارة الرعب الذي يدفع الناس لسحب الأدوية بدون داعي.





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وأضاف استاذ الصحة خلال تصريحاته لصدي البلد عدم كتابة الأطباء لقائمة من الأدوية المستخدمة علي الفيس بوك واليوتيوب وغيرها مما يدفع الأصحاء لتخزين الأدوية دون حاجة واختفائها وارتفاع أسعارها الي مبالغ خيالية وحرمان مستحقيها.





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وأكد علي التزام الصيادلة بعدم صرف الأدوية دون روشتة وعدم استغلالهم للظروف للثراء غير مبالين بمصائب إخوانهم وجيرانهم من المصابين وعدم استغلال المستشفيات الخاصة الوباء وسلب اموال المصابين حيث بلغت تكلفة المستشفيات الخاصة مبالغ خيالية.



