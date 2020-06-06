"معا بنفس واحدة".. يوميات جديدة للبابا تواضروس خلال صوم الرسل

أعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنه من المقرر أن يتم بث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بعنوان "معا بنفس واحدة" .
وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن بث حلقات "معا بنفس واحدة" سيبدأ اعتبارا من الاثنين المقبل ويستمر طوال فترة صوم الرسل وذلك على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الساعة الثامنة صباحًا.
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وأضاف أنه من المقرر أن تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة Me sat بينما تعرضها قناة CTV في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا). أما قناة أغابي فتعرضها في التاسعة مساءً.
ونوه القس بولس حليم إلى ان كل حلقة تتضمن قراءة اصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا تواضروس الثاني من خلال "معا بنفس واحدة" دراسة مبسطة في السفر بهدف التعرف على الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدم أمس الخميس، ١٠٠٠ قطعة من الملابس الواقية للأطقم الطبية المعالجة لفيروس كورونا المستجد، وفي ذلك في مستشفيات العزل بعدد من المحافظات، منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة.