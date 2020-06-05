مطرانية الفيوم تقر إجراءات جديدة لسر المعمودية..تفاصيل

أنه تيسيرا على الذين يرغبون في إتمام صلاة طقس سر المعمودية لأطفالهم تقرر إجراء تعديل على النظام القائم حاليا.

بالفيوم أنه سيتم إتمام صلاة طقس سر المعمودية في الكنائس التالية، كنيسة القديسة العذراء مريم بالفيوم للمقيمين في نطاق بندر ومركز الفيوم والأحياء والبلاد التابعة لها، وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمركز سنورس للمقيمين في نطاق مركز سنورس والبلاد التابعة له.

وذكر بيان صادر اليوم عن مطرانية

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والبلاد التابعة له، وكنيسة الشهيد مارجرجس بمركز أبشواى للمقيمين في نطاق مركز ابشواى ويوسف الصديق والبلاد التابعة لهما، وكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمركز إطسا، للمقيمين في نطاق مركز إطسا والبلاد التابع له.

المذكورة هم المنوطين فقط بإتمام صلاة طقس سر المعمودية في النطاق المحدد لكل كنيسة مع الإشراف على تعقيم مكان المعمودية قبل وبعد كل صلاة، وسيتولى الأباء الكهنة تخصيص موعد لكل أسرة تطلب إتمام صلاة طقس سر المعمودية لطفلها كلا في النطاق المذكور على أن يتم التواصل معهم من خلال الأب الكاهن المسئول عن الخدمة في الحى أو البلد المقيم فيها هذه الأسرة.

وأشار البيان إلى أن الأباء كهنة

ونوه البيان إلى أن الأباء الكهنة هم: القمص روفائيل سامي مركز طامية، القمص متياس بشرى بندر ومركز الفيوم، القمص أغسطينوس ميخائيل مركز سنورس، القمص لوكاس عزت مركزى أبشواى ويوسف الصديق، القمص فام شحاتة مركز إطسا، على أن تتم الصلاة بحضور الأب والأم فقط مع الطفل المُعمد وبدون صلاة قداس، كما يرجى على جميع الحاضرين للصلاة إرتداء

والوقوف على مسافات متباعدة مع الحرص على استخدام كافة المتعلقات بصفة شخصية.