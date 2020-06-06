AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حميات نجع حمادي يعلن تعافي وخروج 5 مصابين بـ كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 02:20 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

أعلن مستشفى حميات نجع حمادي، اليوم السبت، برئاسة الدكتور عبادي غويل، تعافي وخروج 5 حالات، عقب شفائهم من فيروس كورونا المستجد، ضمن بروتوكول علاج وزارة الصحة.


وأشار بيان مستشفى حميات نجع حمادى، إلى أن الحالات التى تماثلت للشفاء خرجت اليوم من المستشفى بحضور المحاسب كمال شلبي، السكرتير العام للمحافظة، بعدما أثبتت التحاليل تحول نتائجهم من إيجابية لسلبية.


وأوضح بيان المستشفى، أن من الحالات عاملا مقيما بقرية أولاد نجم، وتاجرا مقيما بالمجتمع الجديد بنجع حمادي، ومواطنا من محافظة أسيوط، وحالتين من مركز نقادة.


وأضاف البيان، أن مستشفى حميات نجع حمادى، ضمن عدد من مستشفيات قنا، التى تستقبل حالات فيروس كورونا المستجد، وتتعامل وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.


يذكر أن مستشفيات قنا المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، شهدت تعافى وخروج عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.


اقـرأ أيضًا..

إزالة 2767 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقنا

مستشفى قنا العام للحجر الصحى يحتفل بتعافي وخروج أول حالة كورونا.. شاهد

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث مروري بـ نجع حمادى الصحراوى

إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز قنا .. صور

تعافي 164 شخصا من كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالإسكندرية

تعافي 250 شخصا بـ كورونا وخروجهم من مستشفى عزل أبو قير في الإسكندرية

تعافي أول حالتين من مصابي فيروس كورونا في حميات الغردقة

عيد الفطر.. محافظ قنا يهدى مرضى مستشفيات الحميات والصدر أدوات مكافحة العدوى

ترشيحاتنا

بعد غياب 147 يوما.. لويس سواريز يحصل على التصريح الطبي للمشاركة مع برشلونة

27 يونيو الحكم على سما المصري في اتهامها بالتحريض على الفسق

الاتحاد الأفريقي يحدد موعد القيد في البطولات القارية والموسم الجديد

وفاة مذيع سعودى شهير غرقا فى البحر.. تفاصيل

ضد المتظاهرين السلميين.. قاض أمريكي يمنع استخدام الشرطة للأسلحة الكيماوية والقذائف الفتاكة

محسن صبري: ردود الأفعال عن مشهد ضربي لـ عشماوي في مسلسل الاختيار فاقت توقعاتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد على باب الوزير يتكرر في جنوب أفريقيا.. القصة الكاملة لأسهل عملية سرقة في التاريخ.. صور

بملابس عصرية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شعب قهر كورونا.. قصة نداييشميي الرئيس الجديد لبوروندى.. بروفايل