حميات نجع حمادي يعلن تعافي وخروج 5 مصابين بـ كورونا

أعلن مستشفى حميات نجع حمادي، اليوم السبت، برئاسة الدكتور عبادي غويل، تعافي وخروج 5 حالات، عقب شفائهم من فيروس كورونا المستجد، ضمن بروتوكول علاج وزارة الصحة.





وأشار بيان مستشفى حميات نجع حمادى، إلى أن الحالات التى تماثلت للشفاء خرجت اليوم من المستشفى بحضور المحاسب كمال شلبي، السكرتير العام للمحافظة، بعدما أثبتت التحاليل تحول نتائجهم من إيجابية لسلبية.





وأوضح بيان المستشفى، أن من الحالات عاملا مقيما بقرية أولاد نجم، وتاجرا مقيما بالمجتمع الجديد بنجع حمادي، ومواطنا من محافظة أسيوط، وحالتين من مركز نقادة.





وأضاف البيان، أن مستشفى حميات نجع حمادى، ضمن عدد من مستشفيات قنا، التى تستقبل حالات فيروس كورونا المستجد، وتتعامل وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.





يذكر أن مستشفيات قنا المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، شهدت تعافى وخروج عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.





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