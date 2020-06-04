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محافظات

مستشفى قنا العام للحجر الصحى يحتفل بتعافي وخروج أول حالة كورونا.. شاهد

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:30 م
مستشفي قنا العام
مستشفي قنا العام للحجر الصحى تحتفل بتعافي وخروج أول حالة
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يوسف رجب

احتفل مستشفي قنا العام، بتعافى وخروج أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تحويل المستشفي إلي حجر صحى منذ ٤ أيام.


قدم مدير المستشفي العام هديه تذكارية" القرآن الكريم"  لأول حالة تماثلت للشفاء، احتفاءً بهذا الحدث، وإحداث نتائج جيدة مع بداية تحويل المستشفي لحجر صحى.


وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، احتفل المستشفي اليوم الخميس، بتعافي وخروج أول حالة مصابة بفيروس كورونا بعد دخوله المستشفي منذ ١٠ أيام قبل تحويلها لمستشفي حجر و ظهور عينتين سلبيتين.


وأضاف الديب، بأن المريض تماثل للشفاء بفضل تعاون الفريق الطبي وإصرارهم على إحداث نتائج إيجابية من بداية تحويل المستشفى إلي حجر صحى.


وأشار الديب، إلي أن قسم الباطنة بالتعاون مع بقية الأقسام، بذل مجهودا مشكورا مع حالات كورونا التى تم تحويلها للمستشفي وهو ما ساهم فى إحداث نتائج سريعة.


و كان عبدالرؤوف ربيع عبدالله ٤٢ عاما، مقيم من مركز قوص، عانى من الإصابة بفيروس كورونا، وتم تحويله من مستشفي قوص إلى المستشفى العام للعلاج من فيروس كورونا.


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مستشفى قنا العام للحجر الصحى يحتفل بتعافي وخروج أول حالة كورونا.. شاهد
مستشفى قنا العام للحجر الصحى يحتفل بتعافي وخروج أول حالة كورونا.. شاهد
مستشفى قنا العام للحجر الصحى يحتفل بتعافي وخروج أول حالة كورونا.. شاهد
مستشفى قنا العام للحجر الصحى يحتفل بتعافي وخروج أول حالة كورونا.. شاهد
مستشفى قنا العام للحجر الصحى يحتفل بتعافي وخروج أول حالة كورونا.. شاهد
مستشفى قنا العام للحجر الصحى يحتفل بتعافي وخروج أول حالة كورونا.. شاهد
مستشفى قنا العام للحجر الصحى يحتفل بتعافي وخروج أول حالة كورونا.. شاهد
مستشفى قنا العام للحجر الصحى يحتفل بتعافي وخروج أول حالة كورونا.. شاهد
مستشفى قنا العام للحجر الصحى يحتفل بتعافي وخروج أول حالة كورونا.. شاهد
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