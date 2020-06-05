إزالة 2767 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقنا

واصلت الوحدات المحلية لمدن ومراكز قنا، شن حملاتها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالزراعة أو البناء، بجانب إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، و البناء العشوائي.





قال المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بقنا، إن الحملات التى تشنها الوحدات المحلية، تمكنت منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا و حتي الآن من إزالة ٢٧٦٧ حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعي وبناء عشوائي بمختلف المراكز.



أوضح عبدالباقي، بأن الازالات تضمنت إزالة 528 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 323 الف و306 متر مربع، و60 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 101 فدان و5 قراريط و19 سهم ، و1890 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 88 فدان و 18 قيراط و13 سهم، و 289 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 41811 متر مربع.



قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن حملات الإزالة التى تشنها الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي أراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، تتم بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة و مديرية أمن قنا.





أشار الداودى، إلي أن الحملات تأتى في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون اجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.





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