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أخبار البلد

بعد غد.. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الرسل

السبت 06/يونيو/2020 - 02:21 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد غد الاثنين، صوم الرسل ويستمر حتى الحادي عشر من يوليو المقبل، وفيه تصلى الكنيسة القداسات بصفة يومية، وهو تخليد لذكرى بدء تلاميذ السيد المسيح الخدمة في أورشليم والتى امتدت إلى جميع أنحاء العالم حاملين رسالة السلام والمحبة لكل البشرية.

وينتهي الصوم بعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل يوم 12 يوليو المقبل، ويقام خلال عيدهما الصلوات والقداسات ويصلي فيه أيضا صلاة اللقان والتى تقام 3 مرات سنويا "عيد الغطاس – خميس العهد – عيد الرسل".

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ويحتفل الأقباط غدا  الأحد بعيد العنصرة، وهو عيد حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعود يسوع بعشرة أيام بحسب سفر أعمال الرسل، حيث تقام القداسات بعدد 6 أفراد فقط.

حيث سبق وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني والخاص بإقامة قداس عيد العنصرة بعدد 6 أفراد فقط بمختلف الكنائس،  فيما تقام في المساء صلاة السجدة والتى تسبق صوم الأباء الرسل مباشرة.

صوم الرسل هو أحد الأصوام التي يصومها المسيحيون وهى "الصوم الكبير وصوم الميلاد وصوم الرسل وصوم السيدة العذراء وصوم أهل نينوى" إلى جانب يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع فيما عدا فترة الخماسين، والصوم الذى يبدأ اليوم مارسهُ الرسل منذ البداية والكنيسة بدورها حافظت عليه، فهو من ضمن تسليمها وإيمانها.

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