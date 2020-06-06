إيطاليا صرحت رسميا باستعماله.. الصحة العالمية تواصل تجربة هيدروكسي لعلاج كورونا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن الإجراء الذى اتخذته منظمة الصحة العالمية فى السابق بشأن تحذيرها من استخدام الدول لعلاج هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا كان خاطئا.









وأضاف "عودة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك شروطا يجب احترامها أثناء استعمال الدواء هيدروكسي كلوروكين ولا يجب استخدامه فى جميع الحالات والمصابين، أولها يجب أن يكون المصاب بكورونا خاليا من أمراض مهمة وتؤثر على جسمه.









وأوضح أن من ضمن الأشخاص الذين يجب أن يحذروا من استخدام الدواء؛ مصاب كورونا الكبير فى السن والذى لديه مشكلة فى الشرايين والأوردة، متابعا أنه فى إيطاليا تم الطلب رسميا باستعماله وسمحت المستشفيات هناك باستخدامه لعلاج كورونا.









وذكر أنه يتم استعمال علاج هيدروكسي كلوروكين فى أول خمسة أيام مع المضادات الحيوية وكان له رد فعل إيجابي عالٍ، حيث إنه حسب رأى منظمة الصحة العالمية يجب أن تستشير الأطباء الذين لديهم خبرة وليس البيانات الصحفية.









وأفاد بأن هناك صحيفة بريطانية مشهورة أعلنت أن هناك بحثا يفيد بالتحذير من استعمال الدواء، حيث أثبتت أن له أعراضا جانبية خطيرة، مشيرا إلى أنه تم إثبات أن هذا البحث غير صحيح.









وأكد أن منظمة الصحة العالمية لا تستطيع نشر أى بيان صحفى بدون أن تتأكد من أنه صحيح.



