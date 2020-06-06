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برلمان

خارجية البرلمان: إعلان القاهرة خطوة تاريخية لتحقيق استقرار ليبيا وشعبها

السبت 06/يونيو/2020 - 03:43 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
ثمّن اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية والمعروفة بـ"إعلان القاهرة"، والتي تشتمل على احترام المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، ودعوة جميع الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.


وقال عقيل، في بيان له اليوم، السبت، إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا، وإن هذه المبادرة التاريخية تأتي في إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا وشعبها الشقيق في ظل العلاقات الخاصة التي تربط البلدين، والتي تجعل من أمن ليبيا امتدادا للأمن القومي المصري، فضلا عن تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.


وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من القيام بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.


وأرجع  عقيل، حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا، إلى محاولات بعض الدول التدخل في الشأن الليبي وتنفيذ أجنداتها، ودعم الجماعات والعناصر الإرهابية بالمال والسلاح.
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