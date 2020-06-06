10 نصائح من الصحة العالمية لارتداء الكمامات القماشية | شاهد





واهم النصائح الواجب الالتزام بها هى...





- غسل اليدين قبل ارتداء الكمامة بشكل جيد

- التأكد من صلاحية الكمامة ونظافتها بشكل صحيح

- الحرص على تغطية الفم والأنف عند ارتداء الكمامة

- تطهير اليدين بالكحول قبل نزع الكمامة

- إزالة الكمامة من الوجه من خلال الأشرطة الجانبية

- إذا كانت الكمامة لم تتلوث وما زالت جافة احفظها فى كيس نظيف

- يجب عند إعداه استخدام الكمامة ان تلمسها من الأشرطة الجانبية

- إذا كانت الكمامة ملوثة او مبللة يجب غسلها بالماء الساخن والمطهر مره واحده على الأقل فى اليوم

- الحرص على غسل اليدين بشكل متكرر

- الابتعاد بمسافة لا تقل عن متر من المحيطين بك





كما أوضحت منظمة الصحة العالمية ان استخدام الكمامة بمفردها لن يحميك من الإصابة بالفيروس فيجب اتباع طرق النظافة الصحيحة الصحيحة وغسل اليدين وتطهيرها بشكل دائم