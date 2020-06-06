AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

10 نصائح من الصحة العالمية لارتداء الكمامات القماشية | شاهد

السبت 06/يونيو/2020 - 06:54 م
الكمامة القماشية
الكمامة القماشية
Advertisements
نهى هجرس
بعد انتشار العديد من أنواع الكمامات احتار العالم، وانتشرت الكثير من الأقاويل عن مدى صحة الكمامة القماش، والطرق الصحيحة لارتدائها، ولذلك قد قدمت منظمة الصحة العالمية بعض النصائح الواجب اتباعها عند ارتداء الكمامة القماشية للوقاية من فيروس كورونا.




واهم النصائح الواجب الالتزام بها هى...

- غسل اليدين قبل ارتداء الكمامة بشكل جيد
- التأكد من صلاحية الكمامة ونظافتها بشكل صحيح
- الحرص على تغطية الفم والأنف عند ارتداء الكمامة
- تطهير اليدين بالكحول قبل نزع الكمامة
- إزالة الكمامة من الوجه من خلال الأشرطة الجانبية
- إذا كانت الكمامة لم تتلوث وما زالت جافة احفظها فى كيس نظيف
- يجب عند إعداه استخدام الكمامة ان تلمسها من الأشرطة الجانبية
- إذا كانت الكمامة ملوثة او مبللة يجب غسلها بالماء الساخن والمطهر مره واحده على الأقل فى اليوم
- الحرص على غسل اليدين بشكل متكرر
- الابتعاد بمسافة لا تقل عن متر من المحيطين بك

كما أوضحت منظمة الصحة العالمية ان استخدام الكمامة بمفردها لن يحميك من الإصابة بالفيروس فيجب اتباع طرق النظافة الصحيحة الصحيحة وغسل اليدين وتطهيرها بشكل دائم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع عدد المصابين.. تعرف على أهم طرق الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا

عدم تجفيف اليدين يعرضك للإصابة بـ فيروس كورونا

كيف تقضى على الفيروسات داخل سيارتك بنسبة 100%

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

قماش أو طبية.. 6 توصيات مهمة يجب اتباعها عند خلع وارتداء الكمامات

للكمامة أضرار أخرى.. 6 نصائح لحماية البشرة عند ارتدائها.. وتوصيات ضرورية عند خلع الماسك

ترشيحاتنا

بعد إيقاف 5 مذيعات.. قناة النهار تعلق البث الحي وتلغي كل برامج الهواء

كسور وجروح.. إصابة21 شخصًا في حادثي تصادم وانقلاب سيارة على صحراوي وزراعي البحيرة

بعد عودة الدراسة فى إسرائيل.. إصابة 14 ألف طالب ومدرس بـ كورونا وغلق 45 مدرسة

علّمته ازاي يعقم غرفته.. محمد رمضان رفقة نجله من كواليس كليبه الجديد كورونا فيروس

يطمئن به قلبك..عبلة الكحلاوي توصى بهذا العمل خاصة وقت المصائب

منع من الظهور وشماتة.. القصة الكاملة للخلاف بين شقيق ياسمين عبد العزيز و ريم البارودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح من الصحة العالمية لارتداء الكمامات القماشية | شاهد

عنوان جاذبيتك.. طرق العناية باللحية لمظهر رائع

سعر ومواصفات BMW M50i في مصر.. صور