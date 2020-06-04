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الصحة العالمية.. احرصوا على ارتداء الكمامة فى هذه الأماكن

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:14 م
اماكن ارتداء الكمامة
اماكن ارتداء الكمامة
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نهى هجرس
أصبحت الكمامة هى خط الدافع الأول والأهم للتصدى ضد فيروس كورونا، كما أكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة أرتداء الكمامة فى كافة الأماكن خارج المنزل مثل المول، والسوبر ماركت، وجميع المحال التجارية، والتعامل مع أى شخص بالتباعد بمسافة كافية لحماية أنفسهم من الإصابة بـ فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة حنان بلخى، المدير العام المساعد لمقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة الصحة العالمية ، أن تزايد عدد المرضى والمرافق ، الذين يشملهم النظام الجديد فى المراقبة لمقاومة مضادات الميكروبات يسمح لنا بتوثيق تهديد الصحة العامة الناشئ عن مقاومة مضادات الميكروبات بشكل أفضل.


كما أضافت، أن المعدلات الحالية لمقاومة مضادات الميكروبات التى تستخدم  بشكل متكرر لعلاج العدوى الشائعة، مثل الأسهال ، والتهابات المسالك البولية، يشكل صعوبة على الأطباء فى محاولة الوصول إلى الطرق الصحيحة لعلاج هذه الأمراض.

وأشارت ان هذا الأتجاه سوف يزيد من الاستخدام بشكل كثير وغير مناسب للمضادات الحيوية خلال جائحة فيروس كورونا، كما تشير الأدلة إلى أن مرضى فيروس كورونا لا يحتاجون إلى أستخدام المضادات الحيوية بشكل كثير، وأن قلة فقط هى من تحتاج إليه لعلاج الالتهابات البكتيرية ، وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية توجيهات بعدم توفير العلاج بالمضادات الحيوية، أو الوقاية للمرضى المصابين بفيروس كورونا COVID-19 المعتدل، أو المرضى الذين يعانون من اشتباه فى الإصابة أو الإصابة المؤكدة، ما لم يكن هناك مؤشر سريرى للقيام بذلك.
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