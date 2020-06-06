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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد منطقه محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر

السبت 06/يونيو/2020 - 11:08 م
محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد منطقه محور ربط مصر الجديده بطريق شبرا
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إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة بتفقد منطقة محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر. 

وتابع محافظ القليوبية خلال الجولة اعمال رفع تراكمات القمامة اسفل المحور ورفع الاشغالات بالمنطقة المحيطة بالمحور.

أوضح المحافظ بأن المحور يساعد فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة، وسينقل المنطقة بالكامل نقلة نوعية ويعد إضافة جديدة لشبكة الطرق التي تم تنفيذها الفترة الماضية.

واشار الى أن منطقه الربط تبدأ من نزلة كوبري مسطرد حتي بداية طريق شبرا بنها الحر مرورا بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة الذي يبلغ طوله 4200م2،  والمزمع افتتاحه خلال أسابيع. 

وشدد المحافظ على دفع الأعمال وسرعة الانتهاء من المرافق (الغاز - المياه -الصرف الصحي -والكهرباء)، ووجه بأن يتم التنسيق مع إدارة المرور والهيئة الهندسيه لإزالة أي مخالفات تتسبب في عرقلة الحركة المرورية.
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