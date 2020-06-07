ذكرى ميلاد محمود مرسي.. تزوج من سميحة أيوب وعمل في إذاعة بي بي سي

تحل اليوم، الأحد، ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل محمود مرسي، حيث إنه ولد فى7 يونيو 1923 وتوفى يوم 24 أبريل 2004.









اسمه الكامل محمود مرسي محمد، تزوج مرة واحدة فقط من الفنانة سميحة أيوب، وله ولد واحد اسمه علاء يعمل معالجا نفسيا.











ولد محمود مرسي بالإسكندرية والتحق بالمدرسة الثانوية الإيطالية بالإسكندرية القسم الداخلي، وبعد تخرجه في المدرسة الثانوية التحق بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم الفلسفة.









وبعد تخرجه في الجامعة، عمل مدرسا إلى أن استقال منه وقرر السفر إلى فرنسا ليدرس الإخراج السينمائي، وأمضى خمسة أعوام حتى انتهت أمواله فغادرها إلى لندن وعمل هناك بهيئة الإذاعة البريطانية - بي بي سي، وبعد سبعة أشهر من تعيينه حدث العدوان الثلاثي فقرر العودة إلى مصر والتحق بالبرنامج الثاني بالإذاعة المصرية، وبعدها عمل مخرجًا بالتليفزيون المصري ومدرسًا للتمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة.









برع في أدوار الشر، خاصة في دور "ضابط السجن فتحي عبد الهادي" في فيلم "ليل وقضبان" مع سميرة أحمد ومحمود ياسين، وفي دور "بدران" في فيلم أمير الدهاء مع فريد شوقي، وكذلك دور "عتريس" في فيلم "شيء من الخوف"، حتى لقبوه بـ" العملاق".









وكان صاحب موهبة فذة كممثل، لكنه كان مقلًا في أعماله خاصةً في الأعمال السينمائية، لأنه كان يحرص دائما على الجودة، ولكن هناك سبب آخر وأهم وهو أنه لم يعمل في التمثيل إلا في مرحلة متاخرة بسبب أنه قضى وقتًا طويلا في الدراسة في فرنسا وبريطانيا وقبلهما في التعليم لمادة الفلسفة، وحتى بعد عودته إلى بلده ظل خمس سنوات يعمل في التعليم للفن المسرحي وفي الإخراج التليفزيوني، فموهبته كممثل لم تستغل بكاملها، وفي عام 1962 بدأ بالعمل السينمائي في فيلم "أنا الهارب" للمخرج نيازي مصطفى.



توفي الفنان القدير محمود مرسي بالإسكندرية (مسقط رأسه) في يوم السبت 24 أبريل عام 2004 إثر أزمة قلبية حادة عن عمرٍ ناهز 80 عاما.





