تقضي على الفيروس فى ساعات .. كل ما تريد معرفته حول الكمامة النحاسية

بعد مرور وقت طويل منذ تفشي وباء الفيروس التاجي، أصبح ارتداء الكمامات أسلوب حياة لا يمكن التخلى عنه، كما يوصي خبراء الصحة العامة بعدم نزع الكمامة فى أى وقت، وخاصة فى الأماكن المزدحمة، والتى يسرع من خلالها انتشار فيروس كورونا









وقد أصبح ينتشر العديد من الأقنعة التي يمكن أن تقلل من جزيئات الفيروس التي تمر عبر القناع ، مثل الأقنعة النحاسية المصنوعة من النحاس، كما أظهرت بعض الأبحاث أن البكتيريا والفيروسات التي تهبط على الأسطح النحاسية المعدنية يتم قتلها عند التلامس.

















وكشفًا عن ما نشرة موقع " today" قد ووجدت دراسة في مارس في مجلة New England Journal of Medicine في موقع مختبري أن النحاس يمكن أن يعطل تركيزًا عاليًا للفيروس التاجي الجديد خلال أربع ساعات.







