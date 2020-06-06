لماذا غيرت الصحة العالمية موقفها تجاه ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة؟.. اعرف السبب

وقالت المنظمة العالمية إن المعلومات الجديدة أظهرت أن الكمامة يمكن أن توفر حاجزا للقطرات التي يحتمل أن تكون معدية للأشخاص المتواجدة فى الأماكن العامة المزدحمة.









كما توصي بعض البلدان بالفعل أو تفرض تغطية الوجه في الأماكن العامة.





وكانت منظمة الصحة العالمية قد جادلت من قبل، بعدم وجود أدلة كافية تقول أنه يجب على الأشخاص الأصحاء ارتداء الأقنعة.





ونصحت المنظمة دائمًا بأن أقنعة الوجه الطبية يجب أن يرتديها الأشخاص المرضى وأولئك الذين يرعونهم.

