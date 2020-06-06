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لماذا غيرت الصحة العالمية موقفها تجاه ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة؟.. اعرف السبب

السبت 06/يونيو/2020 - 07:58 م
ارتداء الكمامة فى
ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة
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نهى هجرس
أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تغيير كبير حول موقفها من ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة، والتي كانت حتى الآن مترددة في الدعوة إلى ارتداء الأقنعة من قبل الجمهور بسبب الأدلة المحدودة على أنها توفر الحماية ضد فيروس كورونا.

وقالت المنظمة العالمية إن المعلومات الجديدة أظهرت أن الكمامة يمكن أن توفر حاجزا للقطرات التي يحتمل أن تكون معدية للأشخاص المتواجدة فى الأماكن العامة المزدحمة.


كما توصي بعض البلدان بالفعل أو تفرض تغطية الوجه في الأماكن العامة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد جادلت من قبل، بعدم وجود أدلة كافية تقول أنه يجب على الأشخاص الأصحاء ارتداء الأقنعة.

ونصحت المنظمة دائمًا بأن أقنعة الوجه الطبية يجب أن يرتديها الأشخاص المرضى وأولئك الذين يرعونهم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي على الحكومات تشجيع عامة الناس على ارتداء الأقنعة في "وسائل النقل العام أو في المتاجر أو في بيئات أخرى محصورة أو مزدحمة "، حيث ينتشر الفيروس على نطاق واسع.
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