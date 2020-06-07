لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب .. إطلاق تطبيق قراءتي









وأوضح مجاهد أن هذا التطبيق متوافر عبر متجر جوجل بلاي Google Play لنظام الاندريود وقريبا سيتاح لنظام IOS، لافتا إلى أن هذا التطبيق يتيح للعملاء ميزة تسجيل قراءة العداد وتصوير قراءته لضمان صحة قراءته وهو https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading.







وأوضح أن هذا التطبيق يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات وذلك لكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.



وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمواطن تحميل التطبيق من خلال Google play مجانا ويحتاج التسجيل لأول مرة تسجيل العميل بياناته الموجودة على فاتوره المياه ويتميز تطبيق قراءتى المجاني بأنه يعتمد على تسجيل العميل للقراءة الخاصة به فى الخانة المخصصة للقراءة الحالية على التطبيق كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100%.





ودعت الشركة القابضة جميع المواطنين لاستخدام تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عداد المياه الخاصة بهم لحصولهم على فاتوره تعبر عن استهلاكهم الفعلى.

