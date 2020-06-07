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محافظات

لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب .. إطلاق تطبيق قراءتي

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:05 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إبراهيم الهوارى
دعا المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية المواطنين إلى ضرورة استخدام تطبيق قراءتي لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب عن طريق التطبيق الذي يتيح تسجيل القراءات في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا المستجد.


وأوضح مجاهد أن هذا التطبيق متوافر عبر متجر جوجل بلاي Google Play لنظام الاندريود وقريبا سيتاح لنظام IOS، لافتا إلى أن هذا التطبيق يتيح للعملاء ميزة تسجيل قراءة العداد وتصوير قراءته لضمان صحة قراءته وهو https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading.

وكان المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قد أعلن عن إطلاق تطبيق الهاتف المحمول (قراءتى) لتسجيل قراءات عداد مياه الشرب، والمتاح بدءا من اليوم على نظام التشغيل الاندرويد، وقريبا سيتاح نسخة لنظام التشغيل  IOS.

وأوضح أن هذا التطبيق يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات وذلك لكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمواطن تحميل التطبيق من خلال Google play مجانا ويحتاج التسجيل لأول مرة تسجيل العميل بياناته الموجودة على فاتوره المياه ويتميز تطبيق قراءتى المجاني بأنه يعتمد على تسجيل العميل للقراءة الخاصة به فى الخانة المخصصة للقراءة الحالية على التطبيق كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100%.

ودعت الشركة القابضة جميع المواطنين لاستخدام تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عداد المياه الخاصة بهم لحصولهم على فاتوره  تعبر عن استهلاكهم الفعلى.
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