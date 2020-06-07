إعلان القاهرة ودعوة السيسي للحل الليبي تتصدر اهتمامات الصحف السعودية.. ومدير مخابرات بريطاني: فيروس كورونا صُنِع معمليا بالخطأ

المملكة تقود اجتماع أوبك+ بالموافقة على تمديد حصص الخفض شهرًا آخر

البيت الأبيض يسعى لنشر 10 آلاف جندي لقمع الاحتجاجات

اليابان تسجل حالتي وفاة.. وماليزيا ترفع أغلب القيود.. وإصابات بريطانيا 286 ألف

الهند والصين تتفقان على حل التوترات الحدودية سلميًا

كندا: دعوات للتحقيق في مقتل شابة من السكان الأصليين برصاص الشرطة









تناولت الصحف السعودية اليوم، الأحد، عددا من القضايا المحلية والدولية، كان على قائمتها إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، ومستجدات فيروس كورونا، واجتماع الأوبك، واحتجاجات أمريكا.









وقالت صحيفة "عكاظ": "أفصحت القاهرة عن تفاصيل مبادرة سياسية لحل الأزمة فى ليبيا ، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة أطلق عليها «إعلان القاهرة»".











وقال الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي، مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المبادرة، تتضمن وقف النار، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها.









وتضمنت المبادرة عدة بنود شملت التأكيد على وحدة وسيادة الدولة الليبية ، واحترام الجهود والمبادرات الدولية، مع التزام الأطراف بوقف النار اعتبارًا من صباح غد، الاثنين.









ونصت المبادرة على الارتكاز على مخرجات مؤتمر برلين، والتي ينتج عنها حل سياسي وأمني واقتصادي شامل، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، مع إلزام المنظمات الدولية بإخراج المرتزقة الأجانب والإرهابيين من جميع الأراضي الليبية، وتسليم المليشيات أسلحتها.











من جهته، لفت رئيس البرلمان إلى أن الجيش الليبي تحرك للعاصمة لمحاربة الإرهابيين ، وأن تركيا تدخلت ومنعته من إكمال مهمته، إلا أن الجيش الليبي التزم بالهدنة والوفاق لم تلتزم حتى الآن.









وقال عقيلة صالح: "إننا مصممون على طرد الميليشيات من العاصمة الليبية، وسنبدأ بعمل دستور ليبي يمهد لإجراء انتخابات، دون إقصاء أحد".









فيما ثمن قائد الجيش الليبي دور مصر في دعم الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب، مشددًا على أن الجيش يعمل على طرد «المستعمرين» الأتراك، محذرا من أن التدخل التركي في الصراع يعزز الاستقطاب الداخلي، واعلن دعمه للمبادرة المصرية.











وقالت "عكاظ" إن رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني MI6 السابق سير ريتشارد يرلوف ادعى أمس الأول، الجمعة، بأن بين يديه تقريرًا يؤكد أن فايروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19، تم تخليقه في مختبر صيني، على أيدي علماء صينيين.









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لكنه قال إن ذلك جاء نتيجة «حادثة». وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، وقادة المخابرات البريطانية أمس إن ما قاله سير ريتشارد لا يعدو أن يكون «ادعاءات واهمة»، وإن الاحتمال الأرجح هو أن الفايروس طبيعي، وانتقل إلى البشر من الحيوانات.





وتمسك هانكوك بأن لا دليل يثبت النظرية التي تزعم بأن الفيروس تم تخليقه في مختبر. وكان سير ريتشارد تولى إدارة المخابرات البريطانية من 1999 إلى 2004.













بينما قالت صحيفة "الرياض" إنه تم تسجيل (3121) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (98869) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (26402) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1484) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.









كما سجلت (1175) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (71791) حالة.









وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (3121) حالة، 46% من الحالات تعود لسعوديين و54% لغير سعوديين، و31% من الحالات للإناث، و69% ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 11%، والبالغين 84%.









كما بلغ عدد الوفيات (676) حالة، بإضافة (34) حالة وفاة جديدة.











وقادت المملكة الاجتماع الوزاري لتحالف دول أوبك+ المشكل من 23 دولة من كبار منتجي النفط في العالم بالاتفاق على تمديد اتفاقية الخفض المحددة لشهري مايو ويونيو بقدرة 9.7 مليون برميل وتمديدها لشهر يوليو الذي كانت حصته 7.7 مليون برميل في اليوم، ما يعني خفض مليوني برميل يوميا وسط ترقب ومتابعة محللي النفط وخبراء الصناعة ومستثمريها في أجواء تفاؤلية مع ارتفاع أسعار النفط الخام، وأجواء مريبة حول تداعيات أزمة كورونا الشديدة على صناعة النفط، وأمنيات تؤكد تصحيح إخفاقات بعض الدول التي لم تلتزم بالحصص التي تعهدوا بخفضها، وسط تأكيدات من العراق ونيجيريا بتعويض القدرات المفقودة في يونيو الجاري، وتوجه التحالف إلى تمديد العمل بخفض إنتاج النفط بالقدرة الحالية 9.7 مليون برميل يوميا لشهر واحد.









وفي أمريكا وفق ما نقلت الرياض، ذكرت شبكة "سي. بي. إس" التليفزيونية الأمريكية أن البيت الأبيض يرغب في نشر حوالي عشرة آلاف جندي من العاملين في الخدمة لقمع الاحتجاجات في العاصمة واشنطن وأماكن أخرى في الولايات المتحدة.









وقال مسئول بارز بوزارة الدفاع للقناة التليفزيونية أمس، السبت، إن وزير الدفاع، مارك اسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي رفضا استخدام أي من القوات العاملة.









وذكر التقرير أن اسبر كان قد نقل على ما يبدو حوالي 1600 من الجنود العاملين إلى العاصمة، للرد حال الضرورة، ويرى أن قوات الحرس الوطني البالغ عددها خمسة آلاف المتواجدة بالفعل هناك، لم تحتاج مساعدة، وبدأت القوات العاملة المغادرة ليلة الخميس الماضي.









وأوردت الصحيفة إعلان وزارة الخارجية الهندية اليوم، الأحد، أنها اتفقت مع الصين على "حل سلمي" للتوترات بين قواتهما على الحدود في جبال الهيمالايا، وذلك بعد يوم من عقد الجارتين محادثات عسكرية رفيعة المستوى.









وأجرى قادة من الجانبين مشاورات أمس في نقطة التقاء على ارتفاع كبير تمتد بين مولدو على الجانب الصيني وتشوشول على الجانب الهندي.









وحول كورونا، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 286 ألفا و294، ووصل عدد الوفيات إلى 40548 حالة.









وسجلت اليابان حالتي وفاة و23 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن بعد تسجيل هذه الحالات الإضافية ارتفع عدد الإصابات إلى 17182، والوفيات إلى 916 حالة وفاة.









وترفع ماليزيا أغلب القيود التي فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد على الأعمال والشركات اعتبارا من الأربعاء بما يشمل أيضا رفع حظر السفر بين الولايات بعد إجراءات عزل عام فرضتها لما يقرب من ثلاثة أشهر لكن الحدود الدولية ستبقى مغلقة.









وأعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين في خطاب بثه التليفزيون اليوم، الأحد، السيطرة على تفشي المرض وبدء ماليزيا مرحلة جديدة من التعافي تستمر حتى 31 أغسطس.









وسجلت ماليزيا 8303 حالة إصابة و117 وفاة بالمرض.





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كما قالت صحيفة "المدينة" إن منظمات للسكان الأصليين في كندا طالبت بتحقيق علني وغير منحاز حول مقتل شابة من السكان الأصليين برصاص شرطي منددة بالتمييز الحاصل في حق أفراد شعوب الأمم الأولى.









وطالب مجلس الشعوب الأصلية وهو أحد المنظمات الخمس الوطنية للسكان الأصليين في البلاد "بتحقيق علني تحت إشراف السكان الأصليين" حول ملابسات وفاة شانتيل مور (26 عاما).











وقتلت الشابة الخميس برصاص شرطي في ادمونستون في مقاطعة نيو برنزويك في شرق كندا.









وأتى الشرطي للتحقق من صحة الشابة بناء لطلب قريب لها.











وقالت شرطة ادمونستون إن الشرطي وجد نفسه في مواجهة امرأة تهدد بسكين، وإنه اضطر إلى الدفاع عن نفسه.









وأكدت العائلة أن الشرطي أطلق خمس رصاصات.









وفتح تحقيق حول ملابسات تدخل الشرطة ومقتل الشابة. وقال روبير بيرتران، القائد الوطني لمجلس الشعوب الأصلية، في بيان: "مقتل شانتيل مور المأساوي يظهر مجددا أن الشعوب الكندية الأصلية تواجه ظروفا مختلفة جدا عندما تعاملها مع أجهزة الشرطة والنظام القضائي".



