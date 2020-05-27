هيدروكسي كلوروكوين.. الدواء السحري لكورونا.. فرنسا ومنظمة الصحة ترفضه.. والعالم وترامب يرحبون به

7000 % زيادة في الاعتماد على العقار بفرنسا

طبيب الكلوروكين يعاند الجميع: لن أوقف استخدام الدواء

أمريكا تخزن الملايين من الجرعات للوباء

باريس ومنظمة الصحة العالمية تمنعه بناء على دراسة لانسيت





بعد زيادة ضخمة وصلت لنسبة 7000 ٪ في استخدام عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكوين لعلاج أعراض فيروس كورونا المستجد، في فرنسا، وظهور دراسة حديثة لمجلة لانسيت قالت إن الدواء لا يعمل مع مرضى الوباء، وأوصى المجلس الأعلى للصحة العامة الفرنسي (HCSP) بعدم وصفه إلا في التجارب السريرية، وفق ما ذكرت مجلة فوربس الأمريكية.

وروج بعض الأطباء لهيدروكسي كلوروكوين كعلاج فعال للمرض الوبائي، أمثال الطبيب الفرنسي ديدييه راولت، الذي أصر على اعتقاده بأن العقار يمكن أن يساعد المرضى على التعافي من الفيروس، رافضًا دراسة أشارت إلى عدم وجود فائدة.

وندد البروفيسور راولت بأبحاث لانسيت وقال إنها "دراسة زائفة مصنوعة من بيانات كبيرة متقنة"، واستمر في علاج العديد من الأشخاص في مستشفى مرسيليا الذي يديره (أكثر من 3000 مريض) ولا يزال مقتنعًا بفوائد العلاج.

وقد دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الدواء، كما ذكرت تقارير بأن الولايات المتحدة قامت بتخزين ملايين الجرعات منه كاستراتيجية رئيسية لعلاج كوفيد19.

وفي الأسبوع الماضي ، اعترف الرئيس ترامب بأنه هو نفسه كان يتعاطى العقار، متبعًا في ذلك توصيات دراسة قام بها الطبيب الفرنسي، البروفيسور ديدييه راولت، الذي سبق ونشر دراسة صغيرة في مارس وأعلن أنها استراتيجية رئيسية لمحاربة Covid-19.

وروج دونالد ترامب للعلاج، لكن ترويجه الأن يلقى مخاوف كبيرة بعدما أودى الوباء بحياة ما يقرب من 100 ألف أمريكي، وإصابة ما يقرب من 5.5 مليون شخص حول العالم ومقتل 345000 ألف في جميع الأنحاء.

لكن اقترحت دراسة جديدة نشرت في مجلة لانسيت العلمية أن الهيدروكسي كلوركين hydroxychloroquine غير مناسب لعلاج مرضى الوباء.

وأفادت دراسة لانسيت أنه بعد النظر إلى ما نتائج يقرب من مائة ألف مريض في 671 مستشفى في ست قارات ، لم يجد الباحثون أي دليل يدعم الحالة التي تقول بعلاج هيدروكسي كلوروكوين كدواء للمرض.

و أفادت يورونيوز، أن الدراسة لم تكن نتاج تجربة سريرية، فقد استندت إلى تحليلات وملاحظات في الفترة ما بين 20 ديسمبر 2019 و 14 أبريل 2020.

قال الدكتور مانديب ميهرا ، قائد الدراسة وأخصائي القلب في مستشفى بريجهام ومستشفى النساء في بوسطن ، نقلًا عن فرانس 24 : "ليس هناك فائدة فحسب من دواء الكلوروكين ، بل رأينا إشارات متسقة للغاية عما يسببه الكلوركين من ضرر".

وتم إعطاء ما يقرب من 15000 ألف مريض هذا الدواء ، وكانت معدلات الوفيات مع الحالات التي تتناوله 13 ٪ مقابل 9 ٪ للمرضى الذين لم يتناولوا الدواء (مع أو بدون مضاد حيوي مثل أزيثروميسين).

ومع ذلك، خلصت الدراسة إلى أن خطر الإصابة بمشكلة خطيرة في القلب نتيجة تناول هيدروكسي كلوروكين، أكبر خمس مرات، ولهذا السبب الأخير أعلن المجتمع الطبي الفرنسي أن هيدروكسي كلوروكوين غير آمن.

وأفادت فوربس بأن 8 دراسات أخرى خلصت حتى الآن إلى أن هيدروكسي كلوروكوين غير فعال في معالجته لـ Covid-19.

وأوقفت منظمة الصحة العالمية دراستها الحالية بشأن هيدروكسي كلوروكين وسط مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها أوقفت اختبار الدواء بعد أن شككت الدراسات في سلامته ، بما في ذلك واحدة نشرت الجمعة وجدت أنه زاد بالفعل من خطر الوفاة.

وغرد وزير الصحة الفرنسي ، أوليفييه فيران ، بعد دراسة لانسيت وقال أنه سيراجع استخدام فرنسا للدواء، وطلب من هيئة الصحة الفرنسية HCSP ، مراجعة إرشادات فرنسا، وقرروا "عدم استخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج مرضى Covid-19" خارج التجارب السريرية ، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع مضاد حيوي.

لكن رغم ذلك، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها ستستمر في التوصية بهيدروكسي كلوروكين، لمرضى الفيروس.

كما عزز الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بشدة من استخدام هيدروكسي كلوروكين بعدما أصبحت بلاده هذا الأسبوع الثاني في أكثر معدلات إصابة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وأعلن الأردن والجزائر، استمرار استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكوين".

وأكد المسؤول عن ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عدنان إسحق، أنه لم يتم لغاية اللحظة بحث إيقاف استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكوين" في البلاد.

وأشار عضو اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور بقّاط بركاني، إلى أن بلاده لا تعتزم وقف استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين"، مشيرا إلى أنه "تم علاج آلاف الحالات بهذا الدواء بكثير من النجاح إلى يومنا هذا ولم نسجل أي أعراض غير مرغوب فيها أو أي حالة وفاة مرتبطة باستخدام كلوروكين".