رئيس الوزراء الأرميني يعلن إصابته بفيروس كورونا: مؤامرة مدبرة

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابته بـفيروس كورونا المستجد COVID-19، وذلك وفق ما ذكرته صحف أرمينية.





وقال رئيس الوزراء الأرميني إنه وأفراد عائلته أجروا اختبارات الفيروس وأظهرت نتائج اختبارهم أنها إيجابية فيما يخص الفيروس، مؤكدًا إصابته وأفراد عائلته بالوباء.





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وذكر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إنه لم تظهر عليه أعراض، لكنه أراد الخضوع للاختبار قبل مغادرته إلى مكان آخر خارج العاصمة.





وقال إنه ربما أصيب بفيروس كورونا المستجد أثناء إحدى جولات العمل والتعامل مع نادل، قدم له الطعام.





وأضاف إنه لاحظ أن النادل الذي أعطاه كأسًا ليحتسي مشروبًا لم يكن يرتدي القفازات.





وروج الرجل لنظرية مؤامرة ضده ، و قال "لدي قناعة بأنه تم تدبير هذه المسألة".

ولفت باشينيان إلى إن النادل أثبتت نتائج فحصه أنها إيجابية أيضا.





وأشار إلى أنه حتى يتم شفاؤه فسيستمر في العمل من مقر إقامته الحكومي.