تسجيل مسرّب لتنظيم الحمدين والقذافي يكشف التآمر على السعودية.. والتونسيون يطالبون برحيل الغنوشي.. وارتفاع الحالات الحرجة بكورونا.. الأبرز بصحف السعودية

تخصيص خطبة الجمعة عن الإجراءات الاحترازية تجاه الفيروس

شرطة مكة تطيح بشخصين تورطا بتحويل الملايين لجهات مجهولة

تعيـيـن 53 امــرأة بالسلك القضائي في النيابة

ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 85264 والوفيات إلى 1770

حالات الإصابة في روسيا تتجاوز 440 ألفًا

الولايات المتحدة: الركوع للتخفيف من تصعيد العنف





تناولت الصحف السعودية مستجدات فيروس كورونا (كوفيد 19) في أنحاء البلاد والعالم، إضافة إلى مظاهرات أمريكا التي أعقبت مقتل جورج فلويد.





في تقرير لها، قالت صحيفة "عكاظ": "يصف أمير دولة قطر السابق المنقلب على أبيه حمد بن خليفة الوقت بـ«الغدّار»، تعليقًا على طلب وزير خارجيته حمد بن جاسم للرئيس الليبي السابق معمر القذافي بمنحهم «مزيدًا من الوقت» بعد أن تساءل العقيد المخلوع عن سبب عدم تركيز على إثارة الفتنة في السعودية تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، في تسجيل صوتي مسرب".





ويبدو أن نيات الغدر التي أبطنها تنظيم الحمدين تجاه السعودية، وأسقطت القذافي المتواطئ معهم بأيدي الحمدين، غدر بها الوقت حقًا، وأفسد مخططها الدنيء تجاه السعودية.





وفي تقرير آخر، قالت "عكاظ": "طالب مئات التونسيين بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بعد تورطه في خدمة أجندات خارجية مشبوهة وتجاوز صلاحياته واصطفافه في المحور التركي القطري في الحرب على ليبيا".





ورفع المحتجون أمام مقر البرلمان، أمس (الأربعاء)، لافتات تندد بمواقف زعيم «إخوان تونس»، وتحذر من خطر استمراره في قيادة البرلمان، من بينها «سحب الثقة من الغنوشي مطلب شعبي» و«مواصلة الغنوشي على رأس البرلمان خطر على الأمن القومي»،. وأطلقوا هتافات معارضة للغنوشي منها «ارحل يا الغنوشي».





أتى على صدر الصفحة الأولى لصحيفة "الرياض" واسعة الانتشار، موضوع "اتجاه سعودي - روسي لتمديد خفض الإنتاج"، وقالت إنه قد قدر معهد البترول الأمريكي سحب مخزون صغير من النفط الخام يبلغ 483 ألف برميل للأسبوع المنتهي في 29 مايو، في وقت كان المحللون يتوقعون بناء مخزون بقدرة 3.038 ملايين برميل.





وتشير الدلائل إلى أن المملكة تأمل في تمديد التخفيضات بشكل ما حتى نهاية العام، في حين يشاع أن روسيا تفضل تمديد شهر أو شهرين على الأكثر.





في كلتا الحالتين، يرغب السوق في فكرة إجراء المزيد من التخفيضات، مع إدراك أن خفض الإنتاج حتى يونيو لن يكون كافيًا للحد من التخمة العالمية التي تؤثر على الأسعار وتفرض ضرائب على سعة التخزين.





وكانت أسعار النفط قد ارتفعت، وتخطى خام القياس العالمي برنت 40 دولارًا للبرميل للمرة الأولى في مارس بفضل تنامي التفاؤل بشأن تمديد منتجين رئيسين تخفيضات للإنتاج وأن يعزز التعافي من جائحة كورونا الطلب على الوقود، إضافة إلى بدء دول وولايات أميركية إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقات مرتبطة بفيروس كورونا.





ولفتت الصحيفة، إلى أن المتحدث باسم النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، أوضح أن من بين أعضاء النيابة المعينين (53) امرأة سيتولين مهمات التحقيق في القضايا في عدد من أفرع النيابة في المملكة، مشيرا إلى أن تعيين المرأة كعضو نيابة يأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تمكين المرأة السعودية، وتوسيع دائرة نشاط عملها، لتسهم مع الرجل في دفع عجلة التنمية في المملكة.





وقالت صحيفة "الرياض": "وجه وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن "الاجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا "، في إطار المساهمة في نشر الوعي".





وأوردت الصحيفة، ما صّرح به المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الأموال والتحويلات المشبوهة خارج البلاد وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بشخصين من جنسية عربية في محافظة جدة، تورطا بتحويل مبالغ مالية تجاوزت ( 1400000 ) مليون وأربعمائة ألف ريال، بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة.





وفيما يخص كورونا، أعلنت الصحة السعودية أنه تم تسجيل (2171) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (91182) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (22444) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1321) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة، كما سجلت عدد (2369) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (68159) حالة.





وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (2171) حالة، 45٪ من الحالات تعود لسعوديين و55٪ لغير سعوديين، و30٪ من الحالات للإناث، و70٪ للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة 4٪، والأطفال 12 ٪، والبالغين 84٪.





خارجيًا، أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الخميس، تسجيل 82 حالة وفاة جديدة في البلاد نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1770 حالة.





من ناحية أخرى، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 85264 حالة، بعد تسجيل 4688 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت الصحيفة: "سجلت روسيا 8831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 441108".





وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد إن 169 شخصا توفوا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5384.





وقالت صحيفة "المدينة": "تفاجأ الأمريكيون بانتشار صور لشرطيين ركعوا على ركبة واحدة إلى جانب المحتجين، في أكثر الاحتجاجات المدنية انتشارا في الولايات المتحدة منذ عقود، إذ إنّ رجال الأمن دعموا وضعية مناهضة للعنصرية يندّد بها الرئيس دونالد ترامب".





وفيما يدفع الرئيس الجمهوري ترامب لقمع الاحتجاجات العنيفة في كثير من الأحيان على وفاة جورج فلويد، يتخذ ضباط الشرطة من نيويورك إلى لوس أنجلوس إلى هيوستن وضعية التضامن مع المتظاهرين الغاضبين على قتل رجل أسود غير مسلح أثناء توقيف الشرطة له.