ليست قاتلة.. تعرف على أهم أسلحة الشرطة الأمريكية ضد المحتجين

تواجه الشرطة في العديد من المدن الأمريكية وعلى رأسها "مينيابوليس"، اتهامات باستخدام العدوانية المفرطة مع المتظاهرين الذين يتظاهرون احتجاجا على وفاة جورج فلويد، وفق ماذكرت شبكة إيه بي سي.





ويستمر نزول المواطنين الأمريكيين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم على وفاة الأمريكيين السود على أيدي ضباط الشرطة.





هذه المرة، يحتشد الأمريكيون في جميع أنحاء البلاد حول مقتل جورج فلويد في مينيابوليس.





ومرة أخرى، اتُهمت وكالات إنفاذ القانون بإثارة التوترات باستخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين.





تظهر مقاطع الفيديو التي التقطها المارة وأطقم الصحفيين الضباط وهم يستخدمون الهراوات ورذاذ الفلفل وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع من نوع CS، والرصاصات المطاطية، ومدافع المياه، ضد الحشود.





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ولكن في حين بذلت جهود في السنوات الأخيرة لإدخال المزيد من الرقابة على بعض وكالات إنفاذ القانون ، يشعر الكثيرون أنه لم يتم القيام بما يكفي.





يقول الخبراء أن إحدى القضايا الرئيسية مع الشرطة الأمريكية هي نوع الأسلحة التي يحملها بعض الضباط.





تمنح وزارة الدفاع الأمريكية معدات عسكرية "فائضة" لبعض قوات الشرطة المدنية.





بين عامي 1997 و 2014 ، تم منح أكثر من 8000 وكالة محلية لإنفاذ القانون بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي من المعدات العسكرية الزائدة.





قال ديفيد سميث من مركز دراسات الولايات المتحدة (USSC): "تمول إدارات الشرطة بشكل عام من قبل الحكومة المحلية. كما هو الحال مع جميع مجالات الحكم المحلي ، على مدى العقود القليلة الماضية ، عانت من تخفيضات مزعجة للغاية".





لكن الوكالات تحصل أيضًا على أسلحة تشمل بنادق هجومية ، ونظارات للرؤية الليلية ، ومدرعات ، وقاذفات قنابل .





ويقول سميث إن بعض ضباط الشرطة أصبحوا أكثر عدوانية لأن أسلحتهم أصبحت أكثر قوة.