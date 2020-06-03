بالصور.. نداء عاجل من محامي جورج فلويد.. ووعيد لـ3 متورطين في قتل الضحية

حث بنجامين كرومب، محامي أسرة عائلة جورج فلويد المقتول على أيدي الشرطة الأمريكية، المتظاهرين على "الهدوء من أجل السلام"، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.





قال كرومب :"دعنا نأخذ نفسا من أجل العدالة. وتعافي بلادنا. والاهم من ذلك هو الهدوء من أجل جورج فلويد بينما نستعد لإحياء ذكرى له هذا الأسبوع".





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أضاف "دعونا نتبع جورج. كان يريد احتجاجات سلمية. يريد أن يستخدم الجميع صوتهم، لكنه يريدهم أن يفعلوا ذلك بطريقة بناءة".





وكرر طلبه أيضا بتوجيه الاتهام لبقية ضباط الشرطة في مكان مقتل جورج فلويد.





قال كرومب في مؤتمر صحفي: "نعتقد تمامًا أنه تعرض للتعذيب في آخر 8 دقائق و 46 ثانية من حياته".





أشاد كرامب بالنائب العام مينيسوتا كيث إليسون ، الذي سيعلن تفاصيل عن القضية قريبًا.





وقال بنيامين كرومب ، محامي عائلة جورج فلويد ، إنه يتوقع أن يتم توجيه تهم للضباط الآخرين الذين كانوا في الموقع عندما مات فلويد، كشركاء بالجريمة.





وتم اتهام الضابط السابق ديريك تشوفين - الذي ضغط بركبته على عنق فلويد لمدة تسع دقائق تقريبًا حتى قتله- بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية ، لكن لم يتم توجيه اتهام إلى ضابطين ساعدا في تكبيل فلويد وآخر وقف بالقرب منهم.





وفي وقت سابق من اليوم ، قال مسؤولون لشبكة CNN إن مكتب المدعي العام في ولاية مينيسوتا أنهى مراجعته الأولية للأدلة في التحقيق مع ضباط شرطة مينيابوليس الأربعة السابقين وأصدر قرارًا بشأن تهم إضافية.















