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أخبار العالم

من مكان وفاة والده.. نجل جورج فلويد في أول ظهور: أريد العدل

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:21 م
الابن عند مكان مقتل
الابن عند مكان مقتل والده
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محمد علي
في أول ظهور له، تحدث ابن جورج فلويد، الذي قتل والده على أيدي الشرطة الأمريكية، في حادثة عنصرية أشعلت أمريكا والعالم ومازالت، وفق ما ذكرت سي إن إن الأمريكية.


وظهر الابن الذي يدعى "كوينسي ماسون فلويد"، من مكان وفاة والده في مدينة مينيابوليس. 


وقال لرجال الشرطة والمحققين والمتظاهرين : "أحاول تحقيق العدالة لوالدي"، داعيًا إياهم لمساعدته على ذلك المطلب". 


أضاف "لا ينبغي أن يكون رجل أو امرأة بدون آبائهم.. ونريد العدالة لما يحدث الآن".


وسأله صحفيون عن الاحتجاجات العالمية التي اشتعلت  لدعم والده حتى وصلت لأماكن بعيدة مثل أستراليا، فأجاب : "أقدر كل من أظهر الدعم والحب وأشكركم جميعًا على ذلك. أريد فقط أن أشكر كل من دعم أسرتي". 


ولم يهاجم الابن رجال الشرطة أو يتحدث عن قاتل والده، مكتفيًا بطلبه الحصول على العدالة.
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