ساعات ساخنة.. الشرطة تطلق الغاز لتفريق المتظاهرين.. وكسر للحظر بنيويورك وواشنطن

أطلقت الشرطة الأمريكية في نيو أورليانز الغاز المسيل للدموع طوال الساعات الماضية ليلة الأربعاء لتفريق المتظاهرين ، الذين تقول الشرطة إنهم رفضوا الامتثال لأوامرها بعدم السير عبر كريسنت سيتي كونكشن، وهو جسر يمتد عبر نهر المسيسيبي، في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات في مناطق أخرى، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن".





وقالت إدارة شرطة نيو أورليانز في تغريدة لها: "إن التصعيد والمواجهة يؤلمنا جميعًا. نلتزم كقوة أمنية باحترام وحماية حقوق سكاننا. ومع ذلك، اضطررنا الليلة إلى إطلاق الغاز ردًا على المواجهة المتصاعدة ضد ضباطنا".





من جانبها، قالت إدارة شرطة أتلانتا إنها اعتقلت 43 شخصًا خلال الاحتجاجات المستمرة في أسبوعها الثاني احتجاجًا على مقتل المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد بركبة ضابط أمريكي أبيض.





كانت الاحتجاجات في المدينة سلمية إلى حد كبير، بعد عدة أيام من التوترات الشديدة والاشتباكات العنيفة التي شهدت إطلاق الغاز المسيل للدموع.





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وفي وقت سابق، تم اتهام ستة من ضباط شرطة أتلانتا باستخدام القوة المفرطة أثناء اعتقال طالبين جامعيين في احتجاج ليلة السبت الماضية.





أما في واشنطن العاصمة، فمرت منذ قليل الساعة الـ2 صباحًا بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، وبعد وقت طويل من بدأ حظر التجول في الساعة 11 مساءً ، إلا أن المتظاهرين ما زالوا في الشوارع، وعلى الرغم من تواجد القوات الأمنية والجيش.





وتجمع المتظاهرون بالقرب من ميدان لافاييت، الذي يقع على بعد بضع بنايات من البيت الأبيض، ولكن تم دفع المتظاهرين إلى أبعد من ذلك اليوم ، مع إغلاق بعض المناطق.





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قالت "سي إن إن"، إن كنيسة سانت جون، حيث التقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة مع الكتاب المقدس في وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت مغلقة أمام المصلين اليوم للمرة الأولى منذ هجوم 11 سبتمبر، عام 2001.





وذكرت: "لا يزال (الناس) يتظاهرون بشكل سلمي، بينما قال عمدة واشنطن إن حظر التجوال ، في جوهره ، لن يتم تطبيقه طالما ظل المتظاهرون مسالمين ".





في نيويورك، يحتشد الناس حتى الآن، في انتهاك لحظر التجول في المدينة، إلا أنه لم تحدث حتى الآن أي مواجهات











