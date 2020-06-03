الإعدام ربما ينتظر المتهم بقتل جورج فلويد.. تصعيد كبير في القضية

صرح كيث إليسون المدعي العام في ولاية مينيسوتا الأمريكية، بأنه يسعى إلى توجية تهمة القتل من الدرجة الأولى للشرطي المتهم بقتل جورج فلويد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.





وقال لا يزال ممكنًا إدارج محاكمة القاتل، كجرية قتل من الدرجة الأولى.

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وتقول لائحة الاتهام الجديدة أن الضباط السابقين الثلاثة، اختاروا عدم التحول إلى ضبط النفس في التعامل مع جورج فلويد، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن.





ووفقًا لاتهامات جديدة، فقد كان ضابط الشرطة السابق تو ثاو مستعدًا لتقييد مختلف لجورج فلويد بعد أن تم إخضاعه على الأرض، حتى يتجنب موته، لكن الضباط الآخرين المعنيين بالأمر تجاهلوا ذلك وحافظوا على مواقعهم، بينما واصل الضابط القاتل ضغطه على رقبة الضحية حتى احتبست أنفاسه.





المدعي العام في ولاية مينيسوتا بشأن توقيت المقاضاة: "نحن نتحدث من حيث الأشهر"

وقال كيث إليسون ، المدعي العام في ولاية مينيسوتا ، إن عملية مقاضاة ضباط الشرطة الأربعة ستستغرق "شهورًا" على الأرجح.





أضاف "نحن نتحدث من حيث الأشهر. لا أعتقد أننا نتحدث عن سنوات. لكننا بالتأكيد ، ربما نحن أمام عدد من الأشهر قبل أن تكون هذه القضية أمام هيئة محلفين".





وردا على سؤال من وولف بليتزر من شبكة سي إن إن حول ما إذا كان الضباط سيتهمون معا ، قال إليسون إنه لا يعرف حتى الآن.

ولفت إليسون إلى الأمر بقوله: "حسنًا ، لم يتم تحديد ذلك بعد. سيتم تحديد ذلك من خلال تدافع التحقيقات. وسنرى. هذا شيء غير معروف في الواقع بعد. ولكنه في الواقع سؤال استراتيجي نحتاج إلى مناقشته داخليًا".