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أخبار العالم

بسبب المظاهرات.. قوات من الجيش الأمريكي تحاوط البيت الأبيض.. شاهد

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظات تحرك قوات من الجيش الأمريكي نحو البيت الأبيض؛ تحسبًا لاندلاع أعمال عنف خلال التظاهرات التي تشهدها العاصمة واشنطن بسبب مقتل جورج فلويد. 

ومساء أمس الأربعاء، تراجع وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر"، عن قراره  بسحب قوات الحرس الوطني من العاصمة واشنطن.

وقال وزير الجيش رايان مكارثي، إن الانعكاس جاء بعد أن حضر إسبر اجتماعًا في البيت الأبيض، وبعد مناقشات داخلية أخرى في البنتاجون. ومن غير الواضح ما إذا كان إسبر قد التقى بالرئيس دونالد ترامب.

وقال مكارثي إنه يعتقد أن التغيير قام على ضمان وجود دعم عسكري كاف في المنطقة للرد على أي مشاكل احتجاج إذا لزم الأمر.

وقال مكارثي إنه تلقى إشعارًا بأمر البنتاغون بإرسال حوالي 200 جندي مع قوة الرد السريع 82 المحمولة جوًا إلى قواعدها بعد الساعة العاشرة صباح الأربعاء. وبعد ساعات، أخطره البنتاجون بأن إسبر قد عكس القرار.

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