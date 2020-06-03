نقل 1600 من الجيش الأمريكي إلى واشنطن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نقل نحو 1600 من قوات الجيش، إلى العاصمة واشنطن ، وذلك لدعم السلطات المدنية في مواجهة الاحتجاجات.





وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم نقل الوحدات العسكرية عن طريق الطائرات إلى قواعد في العاصمة الأمريكية واشنطن.





وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، أن عناصر من الخدمة العسكرية انتقلت إلى مبنى الكابيتول ومحيط وزارة الدفاع.





فيما استدعت 26 ولاية أمريكية، قوات الحرس الوطني، بما في ذلك مقاطعة كولومبيا، مع فرض حظر تجول في نحو 80 منطقة، وسط احتجاجات تعم البلاد على خلفية مقتل الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد على يد الشرطة.



