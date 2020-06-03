AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نقل 1600 من الجيش الأمريكي إلى واشنطن

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:02 ص
نقل 1600 من الجيش
نقل 1600 من الجيش الأمريكي إلى العاصمة واشنطن
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نقل نحو 1600 من قوات الجيش، إلى العاصمة واشنطن، وذلك لدعم السلطات المدنية في مواجهة الاحتجاجات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم نقل الوحدات العسكرية عن طريق الطائرات إلى قواعد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، أن عناصر من الخدمة العسكرية انتقلت إلى مبنى الكابيتول ومحيط وزارة الدفاع.

فيما استدعت 26 ولاية أمريكية، قوات الحرس الوطني، بما في ذلك مقاطعة كولومبيا، مع فرض حظر تجول في نحو 80 منطقة، وسط احتجاجات تعم البلاد على خلفية مقتل الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد على يد الشرطة.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات في مختلف المدن الأمريكية، حيث اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 4400 شخص، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنتاجون: الشرطة العسكرية في حالة تأهب لمكافحة الشغب في مينيابوليس

مقتل جورج فلويد.. البنتاجون يستعد لنشر وحدات عسكرية في مينابوليس

11 ألف عنصر لولاية واحدة .. الجيش الأمريكي يستدعي الحرس الوطني لمواجهة مظاهرات مقتل جورج فلويد

نشر 5 آلاف من الحرس الوطني الأمريكي في 15 ولاية بعد مقتل جورج فلويد

استدعاء أكثر من 20 ألف عنصر بـ الحرس الوطني الأمريكي لمواجهة الاضطرابات

البنتاجون يعلن إرسال 1500 عنصر من الحرس الوطني للعاصمة واشنطن

ترشيحاتنا

عصام الحضري يوجه رسالة لـ أحمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بـ فيروس كورونا

كورونا يفسد الاحتفال بعيد ميلاد زوج الملكة إليزابيث الـ 99

استدعاء الحرس الوطني في 26 ولاية أمريكية

إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ فيروس كورونا.. شاهد

دعاء للميت .. لا تنقطعوا عن الزيارة فالأموات يشعرون بكم

عضو سابق في الكاف: مصطفى مراد فهمي استشار رئيس الأهلي في وضع معايير لقب نادي القرن.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مئات السياح يسبحون في بحيرة سامة ببريطانيا| صور

من غير دكتور.. اعرف الفرق بين البرد و كورونا

جريمة مروعة.. أم تقتل أطفالها في النهر بسبب الخمر