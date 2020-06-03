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أخبار العالم

استدعاء الحرس الوطني في 26 ولاية أمريكية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:10 ص
استدعاء الحرس الوطني
استدعاء الحرس الوطني في 26 ولاية أمريكية
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قسم الخارجي
استدعت 26 ولاية أمريكية، قوات الحرس الوطني، بما في ذلك مقاطعة كولومبيا، مع فرض حظر تجول في نحو 80 منطقة، وسط احتجاجات تعم البلاد على خلفية مقتل الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد على يد الشرطة.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات في مختلف المدن الأمريكية، حيث اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 4400 شخص، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وبحسب الحرس الوطني الأمريكي، فإنه حتى يوم الاثنين، تم تنشيط أكثر من 66,700 جندي وطيار للعمليات الداخلية في جميع أنحاء الولايات الأمريكية للتعامل مع الاحتجاجات، بينما لا يزال حاكم نيويورك يرفض استدعاء الحرس الوطني.

وتستمر المناوشات بين لمتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة الأمريكية واشنطن، تزامنا مع بدء سريان حظر التجول.
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