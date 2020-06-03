استدعاء الحرس الوطني في 26 ولاية أمريكية

استدعت 26 ولاية أمريكية، قوات الحرس الوطني ، بما في ذلك مقاطعة كولومبيا، مع فرض حظر تجول في نحو 80 منطقة، وسط احتجاجات تعم البلاد على خلفية مقتل الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد على يد الشرطة.





وتصاعدت حدة الاحتجاجات في مختلف المدن الأمريكية، حيث اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 4400 شخص، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".





وبحسب الحرس الوطني الأمريكي، فإنه حتى يوم الاثنين، تم تنشيط أكثر من 66,700 جندي وطيار للعمليات الداخلية في جميع أنحاء الولايات الأمريكية للتعامل مع الاحتجاجات، بينما لا يزال حاكم نيويورك يرفض استدعاء الحرس الوطني.



