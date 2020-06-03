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أخبار العالم

مناوشات بين الأمن والمتظاهرين في واشنطن.. وانتشار الحرس الوطني في العاصمة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:32 ص
استمرار الاحتجاجات
استمرار الاحتجاجات في العاصمة واشنطن
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قسم الخارجي
اندلعت اشتباكات في المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة الأمريكية واشنطن، تزامنا مع بدء سريان حظر التجول في السابعة مساء.

فيما انتشرت قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، لفرض الأمن والسيطرة على الاحتجاجات العنيفة على خلفية مقتل الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد.

وتشهد الولايات الأمريكية والعاصمة واشنطن احتجاجات، تخللها أعمال سلب ونهب، بينما امتدت الأصوات الغاضبة من عنصرية الشرطة الأمريكية إلى أسوار البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، عززت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الإجراءات الأمنية في محيطها، وباقي العاصمة، حيث تم استدعاء 1500 عنصر من قوات الحرس الوطني من 5 ولايات للانتشار في  واشنطن.
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